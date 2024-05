Cinquantenaire du Lycée Mixte de Gounghin : La promotion de la 6iem V (1999/2000) débout pour la réfection du mur

publicite

Le lycée mixte de Gounghin de Ouagadougou célèbre ses 50 ans du 16 au 18 mai 2024. En marge de cette célébration, la promotion de la 6iem V 1999/2000 a fait un don pour perfectionner le mur de cet emblématique lycée. Le don s’est matérialisé à travers un chèque de 460 000 F CFA.

1972 – 2024, voilà plus de 50 ans que le lycée mixte de Gounghin existe. Son cinquantenaire est célébré du 16 au 18 mai 2024. Au-delà des festivités, la promotion de la classe 6ieme V 1999/2000 veut redonner une peau neuve à cet établissement.

C’est pourquoi le lundi 13 mai 2024, elle a remis un chèque de 460 000 FCFA pour permettre de remettre à niveau les murs de leur ancienne école. L’idée, c’est diminuer à travers cet acte, l’insécurité dans l’établissement, devenu comme désormais une maison, une famille, selon les initiateurs.

« Depuis un certain moment il y a trop d’actes d’insécurité à cause de ce mur. Depuis quand nous étions au lycée, c’était pareil. Donc nous, et comme beaucoup d’autres promotions de ce lycée, voulions apporter notre touche pour arrêter ce fléau. Il y a souvent des gens qui rentrent ici pour agresser soit les élèves ou le corps administratif. C’est ce que nous voulons arrêter », a fait savoir Marc Compaoré, membre de la promotion.

A l’écouter, au delà de leur contribution, c’est également une invite à renforcer cet acte de réfection de ce mur. Une action qui tient normalement à cœur tout ancien de ce lycée. « Ce lycée a connu beaucoup de cadres comme beaucoup d’autres grands lycées de ce pays. Il faut au minimum, au delà de la fête, pouvoir faire cette réfection. C’est vraiment l’acte qui devait être le plus important de ce cinquantenaire. 50 ans après, Dieu sait combien de cadres sont issus de cet établissement. C’est en même temps une invite », a renchéri Marc Compaoré.

En plus de cette promotion, plusieurs autres du lycée ont emboîté le pas pour cette réfection.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

