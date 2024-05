Journée de loisirs des récréologues : Un samedi de joie et d’équilibre pour des élèves

publicite

L’association des récréologues pour la promotion des loisirs au Burkina Faso (ARPL-BF) a contribué à l’animation du week-end de certains élèves du lycée mixte Montaigne avec une journée de loisirs. Parrainée par Karim Souabo, directeur général du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, cette journée a été marquée par une série d’activités ludiques et éducatives.

Des éclats de rires au sein du Lycée Mixte Montaigne de Ouagadougou le samedi 11 Mai 2024. Sur plusieurs ateliers, alors que certains élèves se concentrent pour viser juste au tir d’adresse, d’autres, le visage tendu vers un miroir, tentent de marcher en ligne droite sans perdre l’équilibre.

« Je joue le jeu de miroir. C’est le jeu que j’aime. On utilise le miroir, on regarde dans le miroir pour marcher. Ça me plait parce que ça me donne l’équilibre », avoue Auriane Ouédraogo, une élève de 6e qui vient juste d’échouer à son exercice. D’autres élèves s’essaient aussi à des jeux d’adresse ou de course avec un sac.

Un cadre de brassage

Il s’agit de la journée de loisirs organisée par l’Association des récréologues pour la promotion des loisirs au Burkina Faso (ARPL-BF) présidée par Gouriyamba Ouédraogo. « On a décidé des loisirs au service des élèves du lycée mixte de Gounghin de Ouagadougou. C’est cinq activités que nous avons programmées.

Il s’agit de trois jeux traditionnels et deux jeux modernes. C’est pour promouvoir les activités physiques et loisirs dans les lycées et collèges. Ces objectifs spécifiques sont un brassage entre les élèves et entre les élèves et leurs éducateurs. Ce qui entre dans le cadre de la recherche de l’épanouissement au profit de nos élèves », explique Gouriyamba Ouédraogo.

Avec l’approche des vacances, l’organisation de cette journée est perçue comme un moyen d’apporter de la joie aux enfants et de les préparer à des loisirs constructifs. Vohoun Tamini, directeur général des loisirs a assisté aux lancements des activités. Il s’est dit satisfait et souligne l’importance de la sensibilisation pour les éditions futures.

« Nous sommes satisfaits de la présence des élèves même si nous souhaitions avoir beaucoup plus. Mais comme vous le savez, en toute chose, le début est difficile. Mais nous allons continuer la sensibilisation, les éditions à venir qu’il y ait beaucoup plus de monde qui viennent à cette activité. Cela va nous permettre d’étendre le champ de nos activités dans notre pays », souligne Vohoun Tamini.

Contribuer à l’épanouissement des enfants

Quant à Isabelle Tall, elle met en avant les bénéfices de telles activités sur l’épanouissement des jeunes et leur choix de loisirs sains, surtout à l’approche des vacances.

« Ça peut énormément contribuer à l’épanouissement des enfants, à changer même leur condition de vie et leur manière de choisir les jeux, leurs conditions de jeux. Surtout que nous sommes à l’orée des vacances, cela veut dire qu’ils peuvent jouer à ces jeux dans leur domicile, dans leur quartier avec d’autres personnes. Lorsqu’ils ont des jeux pour se distraire, cela peut leur éviter certaines activités malsaines », estime-elle.

Les jeux étaient amicaux mais sérieux. En effet, les meilleurs ont reçu plusieurs prix constitués de lots scolaires. Cette activité est organisée sous le parrainage de Karim Souabo, le directeur général du Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs (FNPSL).

