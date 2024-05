Russie-Niger : Naissance d’une nouvelle organisation pour renforcer les liens de coopération

publicite

L’Organisation non gouvernementale (ONG), Ensemble main dans la main Niger-Russie, a officiellement lancé ses activités ce mardi 14 mai 2024 à Niamey, au Niger, à l’occasion d’une conférence de presse.

Ensemble main dans la main Niger-Russie (EMMNR), constituée de Nigériens et de Russes, selon Dr Mouhamadou Dicko, le président national, est une organisation à but non lucratif et humanitaire. Les principaux objectifs de cette dernière, a-t-il fait savoir, sont de « renforcer l’amitié et la compréhension mutuelle, la paix et l’harmonie entre les peuples du Niger et de la Russie et contribuer au développement économique, social et culturel du Niger ».

Pour y parvenir, l’ONG compte s’investir à travers la culture, la science, l’art, l’éducation, le sport et le développement. Ce nouveau-né dans le monde de la société civile nigérienne devrait, à en croire les dires de Dr Dicko, contribuer au rapprochement des peuples Nigérien et Russe et donc, au renforcement de la coopération entre la Russie et le Niger.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

