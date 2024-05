Niger : Les ronds-points de Niamey aux couleurs des drapeaux des pays de l’AES et de la Russie

Niamey, la capitale du Niger, arbore désormais une nouvelle facette artistique grâce à l’embellissement de ses ronds-points avec l’implantation des drapeaux du Niger, du Mali, du Burkina Faso et de la Russie.

Notamment les ronds-points de l’Hôpital national, du Pavillon présidentiel, de la Résistance, de l’hippodrome, de l’aéroport, de Yantala, de Maourey, du palais des congrès, de Liptako, de la Francophonie, de Deyzebon, de Route fillingué(Telwa), de l’Église, du Palais du 29 juillet et le rond-point Ali Mossi du Grand Marché.

Cette initiative des autorités de Niamey vise à célébrer les liens d’amitié et de coopération entre ces pays, tout en contribuant à l’embellissement esthétique de la ville.

Chaque drapeau représente un pays ayant des liens forts avec le Niger. Le drapeau du Niger, bien sûr, symbolise l’identité nationale et la fierté de la population locale, témoigne de leur appartenance à l’Alliance des États du Sahel (AES). Enfin, le drapeau de la Russie représente les relations diplomatiques et sécuritaires croissantes entre le Niger et la Russie.

« L’implantation des drapeaux de ces pays sur les ronds-points de Niamey est également un symbole fort de coopération et d’amitié entre les nations concernées. Elle témoigne de la volonté des autorités nigériennes de renforcer les liens politiques, économiques et culturels avec ces pays. Ce geste est un moyen de rappeler que Niamey est une ville ouverte sur le monde, une plaque tournante de la coopération régionale et internationale« , fait savoir un jeune Nigérien engagé.

