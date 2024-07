Santé sexuelle et reproductive : Les membres de Share-Net Burkina Faso font une auto évaluation au cours d’une réunion annuelle

publicite

Sous l’initiative de SOS Jeunesse et Défis, les membres de Share-Net Burkina Faso ont tenu une réunion annuelle ce mardi 23 juillet 2024 à Ouagadougou, afin de faire le point des activités menées au cours de l’année écoulée mais aussi de partager les expériences et les bonnes pratiques entre les différentes parties prenantes sur les droits sexuels et reproductifs.

Share-Net Burkina est la plateforme de Gestion des connaissances dans le domaine de la Santé Sexuelle et Reproductive qui réunit, un vaste réseau de membres, œuvrant pour l’accès aux connaissances en santé de la reproduction à travers la génération, la traduction, le partage et la promotion de l’utilisation des connaissances pour le développement de meilleures politiques en faveur des droits et santé sexuels et reproductifs.

Lancé le 16 septembre 2021, Share-Net Burkina est hébergé par SOS Jeunesse et Défis. Pour Harouna Ouédraogo, Directeur exécutif de SOS Jeunesse et Défis, cette réunion est aussi une tribune de partage et de promotion des produits de connaissances et des initiatives de promotion des droits sexuels et reproductifs. Elle est également l’occasion de partager les expériences et les bonnes pratiques entre les différentes parties prenantes sur les droits sexuels et reproductifs.

« Nous travaillons à héberger des ressources dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive. Des ressources produites par les universités, par les organisations de la société civile, par le ministère de la santé au bénéfice des membres. Nous avons mis en place 5 communautés de pratiques qui sont bien animées par des acteurs du secteur public, des acteurs du privé, de la société civile et des particuliers. En plus, des rencontres sont régulièrement initiées avec des chercheurs autour des thèmes pertinents », a expliqué Harouna Ouédraogo, Directeur exécutif de SOS Jeunesse et Défis.

Share-Net Burkina Faso est parrainé par l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso. La plateforme au Burkina s’est déjà faite remarquer par sa capacité de mobilisation, de réseautage et de gestion des connaissances selon Maarten Van Den Bosh, chef de coopération de l’ambassade du royaume des Pays-Bas au Burkina Faso qui encourage la mobilisation des jeunes autour des défis de santé sexuelle et reproductive.

« Nous sommes unanimes que le réseautage entre les parties prenantes et la synergie d’action est la clé de voute pour plus d’impact de nos actions au profit de nos communautés en général et nos jeunes en particulier. Même si d’énormes défis restent encore à relever surtout en ces périodes de crise sécuritaire, nous sommes confiants que nous sommes déjà sur la bonne voie », a-t-il laissé entendre.

Les membres de Share-net Burkina sont reconnaissant envers SOS Jeunesse et Défis et ses partenaires. « Depuis 2021, nous avons bénéficié de beaucoup d’activités et surtout des échanges au niveau des communautés des pratiques.

Moi personnellement, j’ai participé à la création de Share-net en Colombie en 2022 avec trois autres de mes confrères. Nous disons merci à Share-net Burkina », a-t-elle exprimé Sawadogo Saïbata, membre bénéficiaire.

Akim KY

Burkina 24

