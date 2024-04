Santé sexuelle et reproductive dans un contexte d’insécurité : SOS Jeunesse et défis a mené une réflexion autour d’un atelier de co-création

L’Organisation SOS Jeunesse et défis a tenu du 3 au 5 avril 2024 à Ouagadougou un atelier de co-création sur les solutions du numérique en lien avec la crise sécuritaire et la santé sexuelle et reproductive. Cet atelier qui a réuni experts du domaine a permis de mettre en place un certain nombre de canevas afin de diminuer l’impact de la crise sécuritaire sur la santé sexuelle et reproductive.

Force est de reconnaître que les attaques terroristes sur les populations notamment chez les femmes enceintes, les jeunes, les chefs de familles et les déplacés internes ont un impact sur leur santé sexuelle et reproductive, selon les premiers responsables de l’ONG SOS jeunesse et défis. Afin de permettre à ces derniers d’avoir accès aux soins en matière de santé sexuelle et reproductive, l’organisation non gouvernementale SOS jeunesse et défis s’est orienté à l’utilisation du numérique.

C’est ainsi que l’ONG SOS jeunesse et défis a décidé de mener une réflexion à ce sujet à travers un atelier sur 3 jours soit du 3 au 5 avril 2024 de co-création sur les solutions du numérique face à la crise sécuritaire et santé sexuelle et reproductive. À écouter les initiateurs, le volet du numérique est un point à ne pas négliger afin de palier aux questions de santé sexuelle et reproductive en lien avec la crise sécuritaire.

« Nous croyons que le numérique peut être une aubaine pour pallier vraiment à ces différentes conséquences. Et là, nous avons décidé de réaliser la co-création qui a permis pendant ces trois jours de réfléchir sur des approches qui peuvent permettre de pallier vraiment aux impacts de la crise sécuritaire. Et pour ce faire, au regard de la thématique, des sous-thèmes seront identifiés par les différents participants », a fait savoir Yves Ouédraogo, responsable suivi et évaluation de l’ONG SOS jeunesse et défis.

En outre, il a laissé entendre qu’« à partir de ces sous-thèmes-là, nous allons travailler à dégager vraiment des solutions innovantes qui peuvent permettre de résoudre les différentes difficultés à travers l’élaboration d’un produit de connaissance. Dans notre contexte, le produit de connaissance est tout formant sur lequel on peut adapter la connaissance ».

Et à l’issue de la co-création a-t-il dit en sus, les conclusions de cet atelier vont permettre d’être utilisées par toutes les parties programmées, que ce soit les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, et même les bénéficiaires, pour améliorer leur connaissance et vraiment diminuer l’impact de la crise sécuritaire sur la santé sexuelle et reproductive. Cette conférence de co-création s’est tenue sous la thématique « crise sécuritaire et santé sexuelle et reproductive : quelles solutions à l’ère du numérique ».

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

