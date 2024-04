Bobo-Dioulasso : La 51ème promotion des élèves sous-officiers de gendarmerie présentée au drapeau

publicite

Ce vendredi 05 avril 2024, a eu lieu au sein de l’École Nationale des Sous-officiers de la Gendarmerie (ENSOG) sise au camp Ouezzin COULIBALY de Bobo-Dioulasso, la cérémonie de présentation au drapeau et de port de passants de première année de la 51ème promotion des élèves sous-officiers de Gendarmerie.

Forte de 502 nouvelles recrues dont 486 garçons et 16 filles issues de divers horizons du Burkina Faso, cette promotion a intégré l’ENSOG le 18 octobre 2023. Dès les premiers instants de leur arrivée à l’école, un suivi et un encadrement rigoureux ont permis leur adaptation de façon progressive à la vie militaire.

La cérémonie de présentation au drapeau symbolise leur entrée officielle dans la grande famille de l’armée burkinabè, tandis que le port de passant leur confère le statut d’élève sous-officier de première année de l’Ecole Nationale des Sous-Officiers de la Gendarmerie.

Placée sous la présidence du Lieutenant-colonel COULIBALY Mamadou, Commandant le Commandement des Ecoles et Centre de Perfectionnement de la Gendarmerie Nationale (CECPGN), cette cérémonie a été honorée par la présence d’autorités militaires, de parents et d’amis. En présence de ces personnalités, les nouvelles recrues ont récité le serment de l’élève sous-officier ainsi que l’éthique du soldat, exprimant ainsi l’engagement de tout militaire et les valeurs qu’il doit incarner, indépendamment de sa catégorie, de son grade et de l’Arme à laquelle il appartient.

La fin de la cérémonie a été ponctuée par une démonstration de mouvements de base en Techniques d’Intervention Opérationnelle Rapprochée (TIOR), suivie d’un mini parcours d’obstacles qui résume une partie de la formation initiale acquise, ainsi qu’un défilé militaire.

Source : Gendarmerie Nationale

