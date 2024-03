Judiciarisation des théâtres des opérations : Le Burkina Faso dispose de quatre cellules prévôtales

publicite

Le Chef d’État-Major de la Gendarmerie nationale, le Colonel Kouagri Natama, a procédé à l’inauguration des infrastructures de la prévôté, ce mardi 26 mars 2024 à la brigade ville de Sig-Nonghin. Des infrastructures pour contribuer à améliorer le fonctionnement de la police judiciaire.

Pour lutter contre les violations des droits de l’homme, la gendarmerie nationale a procédé à l’inauguration des infrastructures prévôtales. Le Chef d’État-Major de la Gendarmerie nationale, le Colonel Kouagri Natama, a rappelé que l’opérationnalisions de ces infrastructures s’inscrivait dans le cadre du projet d’appui au renforcement de la justice militaire et de la justice de proximité pour lutter contre l’impunité au Burkina Faso (AJUMJUP).

Il a précisé que ce projet a démarré en mai 2021 avec pour objet de contribuer à améliorer le fonctionnement de la justice, en renforcement les capacités opérationnelles de la gendarmerie prévôtale pour une meilleure judiciarisation des théâtres des opérations.

A l’écouter, la gendarmerie prévôtale marque la volonté de disposer d’un outil important au service du droit qui devra permettre de soutenir le commandement militaire, dans le renforcement de la lutte contre l’impunité, l’amélioration du fonctionnement de la chaine pénale afin de répondre à la demande de la justice et surtout de renforcer la justice de proximité pour mieux répondre aux besoins des justiciables.

« La gendarmerie nationale dispose désormais des ressources humaines de qualité pour la mise en œuvre des actions dans le renforcement de la protection des droits humains avec des infrastructures modernes à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et à Kaya. Des équipements et de la logistique pour faciliter l’exécution des missions de la gendarmerie prévôtale.

Le déploiement des prévôtés témoigne de la volonté des hautes autorités burkinabè de prévenir et de lutter contre les violations des droits de l’homme. Les cellules prévôtales sont intégrées aux sections de recherches. Elles vont s’établir sur tout le territoire national et vont exercer des actes judiciaires, administratifs et militaires au service de la justice en général et de la justice militaire en particulier », a-t-il relaté.

Egalement, le Colonel Kouagri Natama a fait comprendre que ces cellules prévôtales auront pour mission de constater les infractions commises lors des opérations de reconquêtes du territoire, d’apporter un appui conseil aux unités déployées sur les théâtres des opérations, de servir de liaison entre la justice militaire et les unités déployées sur les théâtres d’opérations en cas de violation des droits humains.

Le lieutenant-colonel William Combary, directeur organisation et emploi, a souligné que la Gendarmerie prévôtale est une entité spécifique qui est chargée d’être aux côtés des troupes engagées déployées sur le territoire national afin de s’assurer que ces troupes agissent conformément aux règles d’engagement.

Il a relevé que la gendarmerie prévôtale existait mais ce projet est venu renforcer les capacités en matière d’intervention sur le terrain.

Edem Comlan, chef de projet AJUMJUP, a indiqué que ces infrastructures s’inscrivaient dans un objectif global visant à contribuer à améliorer le fonctionnement de la justice pour lutter contre le sentiment d’impunité.

« Ce projet est financé par l’union européenne pour une durée de trois ans à hauteur de 6 millions d’euros dans le cadre de son programme justice », a-t-il déclaré.

En rappel, c’était le Chef d’État-Major de la Gendarmerie nationale, le Lieutenant-colonel Evrard Somda, qui avait a présidé le mercredi 15 mars 2023 la pose de la première pierre.

