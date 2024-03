Fonds de soutien patriotique : Un taux de mobilisation de 123,89% pour l’année 2023

publicite

La première session ordinaire de l’année 2024 du Conseil d’orientation du Fonds de Soutien Patriotique (FSP) s’est tenue le mardi 26 mars 2024 à Ouagadougou sous la présidence du Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambèla. L’ordre du jour a porté sur l’examen et l’adoption du bilan de mise en œuvre du Fonds de Soutien Patriotique (FSP) en 2023 ; du rapport de gestion 2024 et du projet d’affectation de ressources aux bénéficiaires.

Les résultats du Fonds de Soutien Patriotique (FSP), créé en 2023, avec moins d’une année de fonctionnement, sont fort appréciables, c’est du reste ce qu’a laissé entendre Dr Aboubacar Nacanabo, ministre en charge des finances.

En effet, il a expliqué que le gouvernement reste convaincu que ledit fonds reste une alternative de mobilisation des ressources pour accompagner les efforts de l’État dans la lutte contre l’hydre terroriste. Par ailleurs, il a indiqué qu’à la date du 31 décembre 2023, le montant total du FSP s’élevait à 99.039.035.500 FCFA sur une prévision de 80.000.000.000 FCFA. Soit un taux de mobilisation de 123,89%.

« Le Fonds de Soutien Patriotique a accompli véritablement sa mission qui est d’assurer le fonctionnement des groupes communaux et nationaux de Volontaires pour la défense de la patrie et à prendre en charge leurs rémunérations, leurs dépenses de formation, d’acquisition d’équipements collectifs et individuels et de soins de santé», a-t-il assuré.

Pour ce qui concerne l’année 2024, Dr Aboubacar Nacanabo a annoncé que sur une prévision de 100.000.000.000 FCFA, il a été recouvré à la date du 12 mars 2024, 31.002.679.918 FCFA soit 31% de l’objectif annuel.

Revenant en détails sur le bilan de l’année 2023, le secrétaire général du ministère en charge des finances Vieux Abdoul Rachid Soulama a expliqué que les prélèvements ont constitué la première source d’approvisionnement du fonds avec un montant de 69.543.879.842 FCFA soit 70% des décaissements.

« Les ressources mobilisées à ce titre sont constituées principalement de prélèvement fait sur la consommation des produits de la SODIBO/BRAKINA pour 66,50%. Des produits importés pour 14,62% et des retenues opérées sur les opérateurs de téléphonie mobile (Orange, Telmob, Telecel) 11,08% », a-t-il détaillé.

Nonobstant, Vieux Abdoul Rachid Soulama a fait cas de certaines difficultés auxquelles est confronté le FSP. Parmi elles, il a cité entre autres l’absence de disposition d’organisation et de mécanismes de suivi et de capitalisation des dons faits au FSP au niveau infranational, (région, province, département et commune) ; l’inaccessibilité de certaines zones à fort défis sécuritaire pour le paiement à temps des rémunérations de certains VDP et l’insuffisance de locaux et des ressources humaines au niveau de la BVDP.

Au regard de la forte mobilisation et l’engouement du sursaut patriotique, Vieux Abdoul Rachid Soulama a suggéré la poursuite de la sensibilisation pour maintenir le cap en vue d’un meilleur accompagnement des Forces de défense et de sécurité afin de lutter efficacement contre le terrorisme.

Pour rappel, le Fonds de Soutien Patriotique (FSP) a pour objectif de collecter et de centraliser les contributions financières des patriotes et des amis du Burkina Faso en vue de soutenir et accompagner les efforts de défense et de sécurisation du territoire national.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

