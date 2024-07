African Initiative forme des étudiants de la cité universitaire de Koubawoué de Bobo-Dioulasso en premier secours

publicite

« African Initiative », association russo-burkinabè, à l’occasion d’un séjour à Bobo-Dioulasso, a organisé une série d’activités au nombre desquelles, une session de formation en premier secours à l’endroit des étudiants de la cité universitaire de Koubawoué. C’était le samedi 20 juillet 2024.

« Avant de porter assistance à une personne en danger, vous devez vous assurer que vous n’allez pas mettre votre propre vie en danger en voulant sauver la personne dans le besoin », a d’emblée lancé Dr Grégory, membre de l’association « African Initiative » à l’endroit de son assistance du jour, des étudiants de la cité universitaire de Koubawoué.

Le médecin russe a ensuite axé son cours autour des techniques à appliquer en situation d’électrisation, de noyade et d’évanouissement d’un individu. En cas d’électrisation par exemple, ne paniquez jamais, a demandé Dr Grégory aux étudiants.

« Cherchez d’abord à isoler la victime de la source d’énergie avec un bois sec ou tout autre objet isolant avant d’appliquer les gestes de réanimation », a-t-il précisé. Quant aux gestes de réanimation à appliquer, il a cité la technique du bouche-à-bouche, du bouche-à-nez ou du massage cardiaque.

Mais avant cette étape, il est important de savoir si la victime a un pouls, a laissé entendre Dr Grégory. Pour savoir cela, il a invité son auditoire à utiliser le majeur et l’index de la main droite et de les placer au niveau du poignet de la main gauche.

« On peut aussi toucher le cœur pour constater une respiration ou placer les doigts entre le menton et le coup légèrement à l’extérieur en allant vers les joues », a aussi conseillé Dr Grégory. Des astuces pour soulager certaines douleurs survenant lors d’accidents domestiques ont par ailleurs été enseignées aux étudiants.

Pour Bernard Nana, étudiant en informatique, ce fut une belle expérience de suivre cette formation. « Ce fut une belle expérience de suivre cette formation. Nous avons appris beaucoup de choses, notamment les astuces de prise en charge de premiers secours. Il y a des serpents, des animaux sauvages qui rodent autour (ndlr, de la cité) et cette formation permettra de prendre en charge les victimes avant l’arrivée des sapeurs-pompiers », a expliqué l’étudiant.

Florence Kiétéga, étudiante en biologie générale dit être ressortie de ce séminaire avec pleins d’astuces. « Ce soir on a appris plein de choses sur le secourisme. Nous vivons en cité universitaire et nous sommes exposés à des cas de morsures de serpent et grâce à cette formation je peux venir en aide aux victimes si de tels cas se présentent désormais », a rassuré l’étudiante.

A la fin du séminaire, Docteur Grégory a offert un lot de produits pharmaceutiques aux étudiants de la cité universitaire de Koubawoué. African Initiative est une association créée par des Burkinabè (nationaux et binationaux) et des Russes pour promouvoir l’amitié et la solidarité entre les deux peuples.

