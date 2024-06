Burkina Faso : African Initiative célèbre la naissance de la Fédération de Russie

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Association russo-burkinabè « African Initiative » a commémoré le « Jour de la Russie » le mercredi 12 juin 2024 à Ouagadougou. Amis, sympathisants, membres et partenaires de l’association se sont donné rendez-vous au siège d’African Initiative pour une série d’activités entrant dans le cadre de la commémoration de cette date importante pour la Russie.

La suite après cette publicité

Le 12 juin de chaque année, rappelle la naissance de la Fédération de Russie et la fin de l’URSS. Il est devenu le Jour de la Russie en 1998 à la suite d’un décret présidentiel. C’est le jour où le président russe récompense, honore et décore des citoyens dans presque tous les domaines d’activités.

Le 12 juin 2024, lors de la cérémonie de commémoration à Moscou, le Président Vladimir Poutine a souligné dans son discours l’importance de cette journée, rappelant les valeurs de souveraineté, d’unité et de progrès qui animent la Russie. Il a rendu hommage à la résilience du peuple russe face aux défis actuels, les encourageant à rester soudés et déterminés.

Depuis Ouagadougou, capitale politique du Burkina Faso, l’association russo-burkinabè « African Initiative » a également perpétué cette tradition en commémorant « le jour de la Russie » à son siège. « C’est un honneur pour moi de prendre la parole en ce jour qui marque la naissance de la fédération de la Russie. Cette célébration symbolise l’unité nationale du peuple russe et de la responsabilité commune de plus de 160 nationalités qui vivent ensemble pour le présent et pour le futur », a laissé entendre Soumaïla Ayo Azenwo, président de l’association lors de son allocution.

Il a par ailleurs remercié le Président Vladimir Poutine pour ce que la fédération de Russie est un grand ami du Burkina Faso et qui a choisi de l’aider dans la reconquête de son territoire contrairement à d’autres qui ont délibérément choisi de l’abandonner, voire de soutenir l’ennemi.

La cérémonie de célébration du « jour de la Russie » au siège de l’association russo-burkinabè a été marquée par la projection de deux vidéos et une chanson populaire patriotique sur la Russie. Les invités ont également chanté l’hymne national de la Russie. Un moment solennel qui a renforcé un tant soit peu les liens d’amitié entre la délégation russe et les membres d’organisations de la société civile, de blogueurs, de journalistes conviés pour la circonstance.

Encadré

Le 12 juin de chaque année, qui marque la date anniversaire de la naissance de la Fédération de Russie et la fin de l’URSS, les écoles et les services publics sont fermés en Russie. Dans de nombreuses villes du pays des spectacles et des parades sont organisés. Les couleurs nationales sont à leur firmament et le Président de la Fédération distingue les citoyens les plus méritants.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite