Journée mondiale de l’environnement 2024 : Les associations « African Initiative » et « Golden Team » donnent fière allure au mémorial Thomas Sankara

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Association « Golden Team », en partenariat avec l’association russo-burkinabè « African Initiative », a initié une journée de salubrité, ce mercredi 05 juin 2024, dans l’enceinte du mémorial Thomas Sankara, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Donner une nouvelle allure au site touristique. Telle a été la volonté de l’association « Golden Team » en se rendant au mémorial Thomas Sankara pour y consacrer une journée de salubrité.

Houes, pelles, râteaux… en mains, la centaine de membres de l’association œuvrant plus dans la culture se sont attaqués aux herbes et feuilles jonchant la cour du site dédié au père de la révolution burkinabè.

Abdoul Aziz Sawadogo, président de l’association « Golden Team », a inscrit l’initiative dans le cadre d’un projet dénommé « Ouagadougou propre ». Cette journée au mémorial, coïncidant avec la célébration de la journée mondiale de l’environnement célébrée le 5 juin de chaque année, à l’en croire, marque le lancement officiel dudit projet.

La suite après cette publicité

« Golden Team » est accompagnée dans sa dynamique par « African Initiative », une association russo-burkinabè. Martin Yaméogo, membre de « African Initiative », a justifié l’accompagnement de leur association par le fait même qu’elle est engagée à assainir les lieux publics.

Pour lui, c’est donc un plus de les accompagner. « Aujourd’hui c’est un jour spécial. Nous sommes venus honorer notre héros national, le Capitaine Noël Isidore Thomas Sankara. Ce jour montre aussi que les Burkinabè doivent être beaucoup plus motivés pour s’occuper de leur environnement », a-t-il également fait savoir. L’accompagnement, de ses dires, est principalement du matériel de travail et d’autres commodités pouvant permettre la réussite de la journée.

Lire aussi : Opération ville propre : African Initiative assainie la cour du lycée municipal Nioko 1

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite