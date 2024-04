Bobo-Dioulasso : Une centaine de filles se familiarisent avec les outils informatiques

publicite

En vue d’inculquer les notions informatiques à la gent féminine, l’association Fille du Monde a initié le concept « Les 7 jours de l’informatique de la jeune fille ». Ayant fait ses preuves à Ouagadougou, les membres de l’association ont déposé leurs valises dans la belle cité de Sya pour la première édition des « 7 jours de l’informatique de la jeune fille », qui a ouvert ses portes le lundi 29 avril 2024.

Donner le goût des outils informatiques à la gent féminine est le cheval de bataille de l’association Fille du monde. A travers son initiative « Les 7 jours de l’informatique de la jeune fille », elle forme et éduque les jeunes filles sur les bases de l’informatique.

Depuis quelques années maintenant, l’association Fille du monde a formé des centaines de filles à Ouagadougou. Et pour ratisser large, elle s’est déportée à Bobo-Dioulasso, pour une 1re édition prévue du 29 avril au 5 mai 2024.

Selon Sakinatou Bourgou/Compaoré, promotrice de la formation, cette initiative entend sensibiliser les jeunes filles pour une utilisation rationnelle des réseaux sociaux. « Cet outil, nous ne pouvons pas ne pas l’utiliser. Comme on le dit toujours, c’est un mal nécessaire. Mais comment l’utiliser à bon escient, c’est pour cela que nous essayons de les sensibiliser, de leur expliquer comment utiliser l’outil informatique pour ne pas leur porter préjudice », a-t-elle fait savoir.

Pendant une semaine, ces jeunes filles apprenantes vont se familiariser avec les outils informatiques, mieux, elles seront dotées de connaissances sur d’autres domaines en lien avec leur vie sociale. « D’abord, nous aurons une conférence sur les enjeux des réseaux sociaux sur notre quotidien, à la suite, nous aurons une communication qui sera faite par le ministère des transports sur la sécurité routière. Aussi, le concept actuel le demande, il y aura une sensibilisation sur le civisme et la citoyenneté, pour leur montrer comment se comporter dans la société », a cité Sakinatou Bourgou/Compaoré.

Passionnée de l’informatique, Salimatou Dembelé ne s’est pas faite prier pour prendre part à cette session de formation. « Je suis venue suivre cette formation pour mieux m’exprimer dans la société, pour pouvoir mieux comprendre les réseaux sociaux et pouvoir appliquer leur intérêt dans l’avenir. Je veux faire cette formation pour mieux apprendre l’informatique, car c’est un métier que je rêve de faire depuis que je suis toute petite », a-t-elle signifié.

En plus des apprenantes, cette initiative est également saluée par les plus hautes autorités, à en croire dame Oumtougdo/Tiemtoré Aïssata, représentante de la directrice régionale de la jeunesse, de la formation professionnelle, et de l’emploi des Hauts-Bassins, marraine de la présente édition.

A l’entendre, l’utilisation des réseaux sociaux peut avoir des conséquences sur le développement social des jeunes filles. A travers donc cette formation, celles-ci pourront se mettre à l’abri de ces dangers et mieux profiter des avantages.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

