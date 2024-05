Littérature : Pascal Garba préconise une école qui tient compte des besoins des parents d’élèves

publicite

«Universalisation de l’école moderne en Afrique : Entre émergence et enlisement, le monde paysan à l’épreuve des défis existentiels», tel est le titre de l’ouvrage de Pascal Garba, inspecteur de l’enseignement du premier degré dédicacé, le samedi 4 mai 2024, à Ouagadougou.

Pascal Garba a informé que son essai est un vieux projet dont le plan initial a été matérialisé en 2013, alors qu’il était encore à l’école nationale des enseignants du primaire (ENEP) de Dori.

«Les contingences de la vie professionnelle et environnementale ont été des goulots d’étranglement et des facteurs limitant à la rédaction de l’œuvre. Les 10 ans à l’ENEP de Dori, les occupations professionnelles, la collecte de nombreuses informations que nous avons voulues assez exhaustives, les doutes qui nous ont animés à un certain moment ont freiné notre élan», a-t-il fait la confidence.

Il a signalé que c’est en 2021 que le format général de cette œuvre s’est concrétisé, et en 2023, il a pu parvenir à un ouvrage stabilisé. «Cet ouvrage est né de ces expériences vécues du milieu rural et urbain, de la vie enseignante et de la vie de fils de paysan», a-t-il complété.

Selon l’auteur, il a abordé cette thématique après avoir vécu des situations difficiles auprès de plusieurs acteurs du monde paysan. «Entre la réussite de leurs enfants qui disparaissent pour ne plus revenir et une politique éducative très ambitieuse qui les oblige à inscrire tous les enfants et à se retrouver sans mains d’œuvre donc sans la substance essentielle», a-t-il souligné.

Par ailleurs, l’auteur a confié qu’il veut à travers cette œuvre interpeller les uns et les autres pour que les acteurs du monde éducatif puissent se réunir et se parler. «Sinon certains parents du monde rural sont en difficulté face à cette politique qui leur impose cette universalisation (de l’école, ndlr) sans tenir compte de leurs réalités quotidiennes.

C’est pour qu’on revoie certaines pratiques du point de vue pédagogique didactique, du point de vue politique, vraiment il y a des choses à reconsidérer pour permettre à l’école d’aller mieux et d’aller de l’avant », a-t-il proposé.

Parmi les pratiques à reconsidérer, Pascal Garba a évoqué la politique de l’obligation qui exige aux parents d’envoyer leurs enfants à l’école. «On ne peut pas obliger quelqu’un si on n’a pas pris des dispositions pour non seulement garantir mais également garantir les conditions sinon c’est comme si c’est un passage en force qui consistait à obliger les parents », a-t-il avancé.

Pour lui, l’école est aussi une question d’argent. Si le parent n’a pas les possibilités, a-t-il poursuivi, pour accompagner son enfant jusqu’au bout, ça devient des difficultés non seulement parce que l’enfant est déconnecté de son milieu et le parent ne peut plus intervenir efficacement dans l’éducation de son enfant.

Selon Pascal Garba, les enfants constituent une main d’œuvre pour les parents dans les milieux ruraux. «Et si ces parents n’ont pas cette main d’œuvre et finalement l’école n’apporte pas grand-chose aux enfants, vous voyez que la conséquence est facilement identifiable. La conséquence est que certains vont trouver un désintérêt vis-à-vis de l’école», a-t-il soutenu.

Somme toute, Pascal Garba préconise une école qui tient compte des besoins des parents. À l’écouter, l’essentiel est que chaque citoyen puisse s’insérer dans la vie. «Parce que l’école pour moi doit être un moyen de nécessité. Ça veut dire que j’ai besoin des connaissances scolaires pour apporter un plus à ma vie mais je ne dois pas aller m’asseoir comme ça à l’école, rien que pour faire l’école », a-t-il laissé entendre.

Également, il a estimé que ce n’est pas normal d’envoyer les enfants de deux à trois ans à l’école. «Si c’est normal en ville, ce n’est pas obligatoire au village. Et on devrait permettre aux parents de rester avec leurs enfants pour leur apprendre également à travailler parce que ça fait partie de la vie», a-t-il appuyé.

Le livre est disponible à Plum’Afrique, à Kongoussi et bientôt dans les autres librairies au prix unitaire de 10 000 F CFA.

