Coopération bilatérale : La Russie ouvre officiellement son ambassade ce 28 décembre 2023 à Ouagadougou

(Ouagadougou, mercredi 27 décembre 2023) Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a échangé ce 27 décembre 2023 avec l’ambassadeur de la Fédération de Russie, SEM Alexey SALTYKOV.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux personnalités de passer en revue la dynamique de coopération bilatérale entre Ouagadougou et Moscou d’une part, et d’autre part, de discuter du lancement officiel de la reprise des activités de l’ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso, ce jeudi 28 décembre à Ouagadougou.

« On n’attendait pas mieux ; c’est la preuve que notre coopération est sur de bons rails, et je vous félicite pour le travail que vous avez personnellement abattu, pour que le dynamisme caractérise désormais la coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie », a lancé le chef de la diplomatie burkinabè à l’ambassadeur russe.

A son tour, celui-ci a reconnu que l’ouverture de la maison diplomatique russe au pays des Hommes intègres est un signe fort de l’excellence des relations entre les deux États.

« Elle permettra à l’ambassadeur russe accrédité auprès du Burkina Faso de consolider les acquis déjà engrangés entre les deux pays, et aussi d’ouvrir d’autres perspectives dans le sens du renforcement de la collaboration entre le Burkina Faso et la fédération de Russie », assure le diplomate russe.

Il ajoute que : « le futur ambassadeur accrédité auprès du Burkina Faso comprend déjà toutes les tâches qui lui incombent, car la dynamique des relations entre les deux pays l’exige et il doit travailler à les rendre encore meilleures ».

A cette audience, le diplomate russe a également informé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, que l’aide alimentaire annoncée par son pays au profit du Burkina Faso va arriver dans les prochains jours.

Au regard de tous ces progrès dans la coopération entre Ouagadougou et Moscou, SEM Karamoko Jean Marie TRAORÉ a traduit toute sa reconnaissance à la Fédération de Russie au nom du Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim TRAORE et au nom de tout le peuple burkinabè.

Source : DCRP/ MAECR-BE

