Programme multi acteurs d’appui à l’entrepreneuriat agro-sylvo-pastoral : L’heure est au bilan

Les membres du comité de pilotage du Programme multi acteurs (PMA) d’appui à l’entrepreneuriat agro-sylvo-pastoral dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-sud, de l’Est et du Nord étaient en conclave ce mercredi 27 décembre 2023 à Ouagadougou. Il s’agissait de l’adoption du rapport final de la deuxième phase du projet.

Dans l’objectif de contribuer à l’amélioration de l’accès des femmes et des jeunes à des emplois décents au Burkina Faso, le Programme multi acteurs (PMA) d’appui à l’entrepreneuriat agro-sylvo-pastoral a été mis en place dans 4 régions.

Il s’agit de la Boucle du Mouhoun, du Centre-sud, de l’Est et du Nord. La deuxième phase du programme a été mise en œuvre durant la période de 2020-2023 avec l’appui financier de la coopération autrichienne.

Concernant cette rencontre, Assane Dramane Sankara, secrétaire exécutif du cadre de concertation des ONG et d’associations actives en éducation de base au Burkina Faso (CCEB), a expliqué qu’il s’agissait de valider le rapport final.

« En termes de résultats, nous sommes satisfaits au vu des résultats. Dans le projet, nous avons 1200 jeunes avec 74% de femmes. Au moins 34% de ces jeunes sont plus ou moins autonomes qui arrivent à se prendre en charge en terme d’alimentation, de santé et de l’éducation de leurs enfants. 60% ont commencé le processus de leur autonomisation », a-t-il relevé.

Egalement, il a indiqué que le programme visait à former les jeunes et les offrir des équipements et d’aboutir à la mise en place de 40 coopératives dans les 4 régions avec une couverture de 17 communes. Assane Dramane Sankara a rappelé que le CCEB est un regroupement de plusieurs structures. « Nous concevons les projets et la mise en œuvre revient aux membres qui sont dans les régions », a-t-il fait savoir.

Concernant la mise en œuvre de ce programme, il s’agissait de plusieurs structures à savoir Faso action pour le développement communautaire (FDC) au Centre-Sud, l’association développement sans frontière (DSF) du Nord, association pour la promotion et valorisation de l’alphabétisation et éducation non formelle (APROVA-ENF) dans la région de la Boucle du Mouhoun et de l’Association Tin Tua dans la région de l’Est.

Yembuani Yves Yves Ouoba, directeur exécutif de l’association Tin Tua, a souligné que dans la région de l’Est, il était question de rechercher les jeunes intéressés par le programme. A l’écouter, il s’agissait de peaufiner le projet des jeunes, de les former en entrepreneuriat et les mettre en relation avec les services financiers décentralisés pour pouvoir avoir des crédits.

Il a laissé entendre que les jeunes, dans la région de l’Est ont choisi l’apiculture, l’aviculture, la culture du sésame et l’embouche bovine. « Ils ont été dotés en matériels pour pouvoir développer leur activité. Les jeunes ont été organisés en coopérative.

Le programme durant cette phase a renforcé les acquis de la première phase et accompagner les jeunes pour mieux s’intégrer dans le tissu de la formation professionnelle entrepreneuriat. L’étude a montré que 97% des jeunes reconnaissent que leurs conditions de vie se sont améliorées. Etant donné que nous travaillons pour améliorer les conditions de vie de ces jeunes et qu’ils sont satisfaits nous le sommes aussi. Et on espère les accompagner à faire mieux », a-t-il signifié.

En rappel, la première phase du Programme multi acteurs (PMA) d’appui à l’entrepreneuriat agro sylvo-pastoral s’est déroulée de 2017-2019, et la seconde en 2020-2023 et en perspective pour la période 2024-2027.

