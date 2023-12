Mise en œuvre de la carte d’invalidité des personnes handicapées : La CNDH pose le débat

publicite

La Commission nationale des droits humains (CNDH) organise ce mercredi 27 décembre 2023 un atelier sur l’état des lieux de la mise en œuvre de la carte d’invalidité et l’inclusion des personnes handicapées en milieu professionnel. L’objectif est de mener des réflexions sur les difficultés de la mise en œuvre de la carte d’invalidité et l’insertion des personnes handicapées dans la vie professionnelle.

De façon générale, l’atelier a pour objectif de faire un bilan de mise en œuvre des différentes obligations et particulièrement de la carte d’invalidité et l’inclusion des personnes handicapées en milieu professionnel.

Spécifiquement, il s’agira pour les participants d’évaluer l’état de mise en œuvre de la carte d’invalidité, de relever les insuffisances et les difficultés de mise en œuvre de la carte d’invalidité et enfin mener une réflexion sur l’inclusion des personnes handicapées dans leur milieu professionnel.

La présidente du CNDH, Henriette Alida Gonta Da, a indiqué que malgré l’adoption des textes législatifs et réglementaires visant à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées, leurs situations demeurent toujours préoccupantes. « Nous avons voulu nous asseoir ensemble autour de la table pour réfléchir sur la mise en œuvre de la carte d’invalidité.

Il y a des difficultés et nous tenons à ce qu’au sortir de cet atelier, on puisse ensemble réfléchir sur ces difficultés, avoir des propositions de solutions et faire des recommandations que nous pourrons transmettre à l’autorité. Il faut vraiment que la mise en œuvre de cette carte soit une effectivité et pour un grand nombre de personnes handicapées », a-t-elle souhaité.

Au cours de l’atelier deux communications seront faites. L’une portera sur l’état de mise en œuvre de la carte et l’autre sur l’insertion des personnes handicapées. Henriette Alida Gonta Da a souhaité qu’à la sortie de l’atelier les difficultés liées à l’inaccessibilité de la carte puissent être décelées et traiter afin de permettre aux personnes en situation de handicap de bénéficier pleinement des avantages liés à la carte.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

