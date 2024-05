Prix Free Media Pioneer 2024 : 11 organisations internationales dont la CENOZO présélectionnées

publicite

La liste mondiale témoigne du pouvoir et de la résilience de la presse libre. À l’approche de la Journée mondiale de la liberté de la presse de cette année, l’IPI et l’IMS ont annoncé, ce 2 mai 2024, les 11 organisations présélectionnées pour le prix IPI-IMS Free Media Pioneer 2024.

Ces organisations du monde entier répondent à l’heure actuelle en défendant la liberté de la presse, en comblant des lacunes cruciales en matière de qualité, de reportages d’investigation ou en favorisant l’innovation médiatique. Alors que les menaces croissantes pèsent sur le journalisme indépendant, ces organisations rappellent le pouvoir et la résilience de la presse libre.

Les organisations présélectionnées, par ordre alphabétique, sont :

Agência Pública , Brésil

Bihus.info , Ukraine

Cenozo , Burkina Faso

Daily Maverick , Afrique du Sud

Filastiniyat.org , Palestine

Hong Kong Free Press , Hong Kong

Kloop , Kirghizistan

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)

Fondation Slavko Ćuruvija , Serbie

Tribal News Network , Pakistan

Women in Media , Ukraine

Décerné chaque année depuis 1996, le prix IPI-IMS Free Media Pioneer récompense les médias ou groupes de défense des médias pionniers. Cette année, l’IPI et l’IMS publient une fois de plus une liste mondiale de finalistes pour ce prix afin de souligner l’ampleur et la diversité des organisations qui défendent le droit du public à une information indépendante et de qualité, souvent dans des environnements médiatiques répressifs ou hostiles.

L’une de ces organisations présélectionnées sera ensuite sélectionnée pour recevoir le prix Free Media Pioneer de cette année. Le prix sera remis avec le prix IPI-IMS World Press Freedom Hero lors d’une cérémonie spéciale dans le cadre du Congrès mondial de l’IPI 2024, le jeudi 23 mai à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine).

En rappel, les 8 et 9 juillet 2015, l’Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), en partenariat avec le Centre National de Presse Norbert Zongo et la République du Danemark, a réuni à Ouagadougou, au Burkina-Faso, dix-huit journalistes d’Afrique de l’Ouest et du Centre pour créer la Cellule Norbert Zongo pour le journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest (CENOZO).

Le principal objectif de la CENOZO, est de contribuer au renforcement des capacités des journalistes d’investigation ouest-africains à travers des formations, du soutien financier et technique à l’investigation dans divers domaines tels que la corruption, le crime organisé, la mauvaise gouvernance, les violations des droits humains et l’environnement.

La CENOZO, a également pour objectif d’éditer des enquêtes, de faire du mentoring et du réseautage aux journalistes d’investigation ainsi que de porter une assistance juridique à ceux poursuivis pour leur travail. Pour atteindre ses objectifs, la CENOZO s’est entourée de plusieurs partenaires de divers horizons.

Source : IPI Média

