Une convention signée entre la SNC et la Fondation festival sur le Niger

publicite

0 Partages Partager Twitter

En marge de la 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), une convention a été signée entre la SNC et la Fondation festival sur le Niger, ce jeudi 2 mai 2024, à Bobo-Dioulasso. Cette convention a pour objectif de renforcer le secteur culturel et créatif des deux pays.

La suite après cette publicité

« L’esprit de cette convention c’est une convention ouverte dynamique qui peut permettre aux deux organisations de développer des programmes ensemble », a d’emblée expliqué Mohamed Doumbia du collège exécutif de la fondation festival sur le Niger. A l’entendre, cette convention s’étale sur plusieurs volets, avec pour principale mission de booster la culture des deux organisations.

« Les axes d’interventions, c’est par exemple la circulation des artistes et des œuvres à travers des échanges d’artistes et tout, parmi les deux évènements. On a un programme de renforcement de capacité aussi qu’on peut mettre parce que nous, nous intervenons beaucoup dans le renforcement de capacité. Aussi, c’est de réfléchir sur des projets communs ensemble que nous pouvons travailler et développer », a ajouté Mohamed Doumbia.

Selon Christiane Carole Sanon/Coulibaly, directrice générale de la SNC, cette signature de convention a tout son sens, car la mission première de la SNC est de promouvoir la culture sous toutes ses formes. « Sur le terrain, ca sera des invitations de part et d’autres. L’institut pourrait nous donner des artistes dont ils veulent faire la promotion. Nous nous allons également les proposer parmi les lauréats de la SNC certaines troupes pour aller prester là-bas », a-t-elle précisé, avant de signaler que cette convention ne se limite pas au niveau des artistes.

« Nous avons également prévu des formations. Avant même la signature de la convention, il y a des acteurs culturels qui ont bénéficié déjà de la formation. Ça veut dire que le processus est déjà enclenché. La formation est de durée indéterminée », a renchéri la directrice générale de la SNC.

La Fondation festival sur le Niger a été créée en 2009. Elle a pour objectif de contribuer à la sauvegarde des expressions artistiques et culturelles, à travailler sur la durabilité, et aussi à travailler sur la promotion de l’économie locale.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite