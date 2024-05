2e édition du concours francophone de l’éloquence : Le Burkina Faso rafle trois prix

publicite

Le Burkina Faso a pris part à la deuxième édition du prix francophone de l’éloquence à Paris. Le mercredi 1er mai 2024, les lauréats burkinabè de cette édition ont été présentés. Ce prix de l’éloquence de tous les pays francophones du monde a vu le Burkina Faso rafler trois prix. Il s’agit du premier et deuxième prix lycée et celui du coup de cœur de l’édition.

Le concours francophone de l’éloquence est une initiative avec pour ambition de promouvoir l’éloquence, la coopération éducative, et les échanges avec des jeunes francophones du monde. Sa deuxième édition a connu la participation du pays des Hommes intègres. Une participation de ses lycées et collèges qui a été un succès.

Sur un total de 6 candidats présentés, le Burkina Faso s’est illustré avec trois lauréats. Dans cette édition c’est sur un total de 60 candidats présélectionnés que le Faso a inscrit son nom de la belle des manières dans ce concours. Ces candidats ont été sélectionnés parmi ces mêmes élèves qui se sont souvent illustrés dans les jeux concours de l’éloquence et des débats au pays.

« C’est un sentiment de fierté parce que nous étions déjà contents d’avoir été choisis pour participer à ce jeu. Pour dire vrai, vu le niveau on ne s’attendait pas à rafler jusqu’à trois prix. Vu que c’est un jeu international, c’était vraiment assez coincé et on ne s’attendait pas à rafler jusqu’à trois prix. Tous ces jeunes qui ont participé ont, au delà de ceux qui ont reçu les prix été appréciés et repérés. C’est vraiment la joie», s’est réjoui le sélectionneur de ces jeunes, l’artiste Ombr Blanch.

La défense de plusieurs thèmes a valu cette distinction notamment la diversité culturelle dans la francophonie et la liberté. C’est d’ailleurs sur le sujet « La liberté fictive de l’Afrique» que Ashley Wagrawa, élève en classe de première D au collège notre dame de l’espérance a décroché le premier prix lycée. Une reconnaissance qu’elle a dit avoir accueillie avec beaucoup d’enthousiasme au regard de l’importance de ce concours.

« On s’est inscrit, on nous a mis dans un groupe WhatsApp. Le jour des résultats je partais à l’école, j’ai juste activé ma connexion comme ça et j’ai vu qu’ils avaient envoyé des messages dans le groupe. J’ai vu que les résultats étaient tombés et sur le classement, mon nom était en tête. J’étais très contente et je sautais partout comme ça », a narré a Ashley Wagrawa.

« Tous autant que nous sommes nous n’avions jamais participé à un concours de l’éloquence, juste des débats souvent. C’est donc une première et à l’international d’ailleurs. C’était vraiment une expérience particulière. C’est donc un sentiment de fierté qui prouve que tout ce qu’on fait n’est pas vain », s’est-elle réjouie.

