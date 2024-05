La « Pharma Expo BF » prévue du 31 mai au 1er juin 2024

publicite

La 2e édition de « Pharma Expo BF » se tiendra du 30 mai au 1er juin 2024. L’annonce a été faite ce jeudi 16 mai 2024 à Ouagadougou par le comité d’organisation présidé par le Pr Rasmané Semde, pharmacien.

« Le digital va nous permettre de faciliter les choses. D’abord il permet de mettre en contact les acteurs. Également il permet de créer des plateformes, des logiciels de gestion. Par exemple, tout ce qui rentre au Burkina Faso avec le digital c’est facilement suivi, vérifié et ça permet de lutter contre les mauvais et les faux médicaments qui entrent et s’assurer que ça passe par les secteurs pharmaceutiques », a entre autres cité Pr Rasmané Semde, pharmacien et président du comité d’organisation de la 2e édition de la Pharma Expo BF.

Cette édition se tiendra du 30 mai au 1er juin 2024 au centre international de conférences de Ouaga 2000. Et au menu de ces 72h d’échanges entre acteurs du secteur pharmaceutique, il y aura des expositions, des rencontres B2B, des conférences et des panels. C’est ce qu’a fait savoir le Pr Rasmané Semde. À travers la « Pharma Expo BF » c’est aussi contribuer entre autres, selon le président du comité d’organisation, à la promotion et au développement de l’ensemble des disciplines pharmaceutiques.

Et également au développement de partenariats productifs avec les différents acteurs pharmaceutiques pour une disponibilité et une accessibilité continue des populations aux produits de santé de qualité. Avec l’Algérie comme pays invité d’honneur, les discussions vont s’articuler autour du thème « la pharmacie à l’ère du digital ». Comme innovation majeure pour cette édition, il est prévu l’organisation du forum des métiers de la pharmacie et l’accompagnement des start-ups dans le secteur pharmaceutique à travers un incubateur.

À écouter le Pr Rasmané Semde, il est attendu à la 2e édition de « Pharma Expo BF » environ 100 exposants et 1 300 visiteurs. Il a de même rappelé que les inscriptions pour participer à cette édition se poursuivent au siège de l’ordre national des pharmaciens.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

