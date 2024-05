UFOA-B U17 : Sous la pluie d’Accra, le Burkina Faso et le Nigéria se neutralisent (0-0)

Les Etalons U17 du Burkina Faso ont fait match nul (0-0) contre leurs homologues du Nigeria pour le premier match du groupe de l’UFOA-B ce jeudi 16 mai 2024 à Accra. La rencontre s’est achevée sous une forte pluie.

Une nouvelle génération de footballeurs burkinabè se met en place. Sous la houlette d’Oscar Barro, successeur de Brama Traoré, ces jeunes prodiges de moins de 17 ans font leurs premiers pas dans l’arène internationale. Au tournoi de l’Union des fédérations ouest africaines (UFOA) zone B, le premier adversaire était le Nigeria, tenant du titre.

Dès le coup d’envoi, ce jeudi 16 mai 2024, les Burkinabè affichent leur détermination face à une équipe nigériane tout aussi résolue à défendre son titre. Les Étalons, vifs et entreprenants, se distinguent dès la 17e minute par une contre-attaque fulgurante. Cependant, ce sont les Nigérians qui se créent la première opportunité de but. À la 4e minute, Rapha Adam’s voit sa tentative à bout portant brillamment repoussée par le gardien burkinabè, Prince Ouédraogo.

Occasions manquées des Etalons U17

Issouf Junior Bara, lancé sur l’aile droite, dépasse un adversaire nigérian et décoche un tir rasant. Son effort du pied gauche est détourné en corner. Les Nigérians, cherchant à reprendre le contrôle, multiplient les offensives sans toutefois déstabiliser la solide défense burkinabè et son gardien imperturbable.

À la 24e minute, les Étalons se voient offrir une nouvelle chance de prendre l’avantage. Alassane Bagayoko, après avoir dribblé un défenseur nigérian, pénètre dans la surface de réparation et centre en retrait. Malheureusement, les attaquants burkinabè manquent de précision à trois reprises, sauvés par un défenseur et le montant droit du but nigérian, avant que le ballon ne sorte du cadre.

Au retour des vestiaires, les Nigérians redoublent d’efforts pour asphyxier les Étalons dans leur propre moitié de terrain. Malgré la pression, le capitaine Cherif Barro et ses coéquipiers résistent et parviennent à contre-attaquer, rétablissant ainsi l’équilibre du match. Le jeu est équilibré jusqu’au dernier quart d’heure.

A la mauvaise qualité de la pluie s’ajoute une grosse pluie qui empêche le déroulement du jeu. Le trio arbitrage arrête le match mais décide finalement de déterminer les cinq minutes restantes. Malgré les six minutes de temps additionnels, le score restera nul (0-0). Le Burkina Faso effectue sa prochaine sortie contre le Togo et le Nigeria sera face au Niger.

