Ablassé Ouédraogo « a été emmené par des individus qui se sont présentés comme étant des éléments de la police nationale », selon Le Faso Autrement

Ceci est un communiqué du parti Le Faso Autrement.

Le parti Le Faso Autrement informe l’opinion nationale et internationale que son président, Dr Ablassé Ouédraogo, a été emmené par des individus qui se sont présentés comme étant des éléments de la police nationale à son domicile à Ouagadougou, dimanche 24 décembre 2023 vers 18h30, peu après son retour d’un voyage à l’étranger.

Âgé de 70 ans, Dr Ablassé Ouédraogo est un ancien Ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et le premier Africain à occuper le poste de Directeur général adjoint de l’Organisation mondiale du

commerce (OMC).

Au moment de la publication de ce communiqué, le parti Le Faso Autrement n’a aucune nouvelle de son président, et personne n’a pu lui parler et ne sait exactement où il se trouve. Le parti Le Faso Autrement condamne et dénonce fermement l’enlèvement de leur président.

Le parti tiendra pour responsables les auteurs de cet enlèvement pour toute atteinte qui serait portée à l’intégrité physique ou morale du Dr Ablassé Ouédraogo. Le parti Le Faso Autrement réclame la libération immédiate et sans conditions de Dr Ablassé Ouédraogo.

Ouagadougou, le 27 décembre 2023

Le parti Le Faso Autrement

