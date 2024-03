Le Mouvement Endogène célèbre le 8-Mars en différé

publicite

Le Mouvement Endogène a commémoré le 8-Mars, Journée internationale des droits de la femme en différé, le samedi 9 mars 2024, à Ouagadougou. Cette célébration était placée sous le signe de la résilience et du leadership féminin.

Le mouvement endogène a célébré en différé le 8-Mars. A travers cette commémoration, Endogène a mis en lumière les valeurs féminines sûres du Burina Faso, qui prouvent au quotidien l’importance des femmes dans le tissu économique et social.

« Aujourd’hui, nous nous rassemblons non seulement pour honorer des femmes qui ont marqué l’histoire de notre pays, le Burkina Faso, mais aussi comprendre leurs parcours et s’inspirer. Au sein de Endogène, nous croyons fermement que comprendre le passé, et s’inspirer des réussites des femmes qui nous ont précédées est essentiel pour forger notre propre chemin, vers un avenir prometteur », a introduit Nafissatou Barro, présidente du comité d’organisation.

Et pour cela, une projection cinématographique du film « Witba, une femme leader » de la réalisatrice Apolline Traoré a été de la partie. Cette œuvre cinématographique produite par Endogène en 2021 met en lumière des « femmes extraordinaires » dont les actions ont laissé une empreinte indélébile sur le développement du pays.

Egalement lors de cette journée, des modèles inspirants ont fait un partage d’expériences autour d’un panel. Grande cinéaste burkinabè, Apolline Traoré est connue pour sa résilience à percer dans son domaine. Ce qui a d’ailleurs fait d’elle Etalon d’argent au FESPACO 2023, avec son film Sira.

« Je suis résiliente, parce que je suis obligée d’être résiliente, pour moi, pour ma famille, pour mon pays. Je n’ai pas le choix, et j’espère que toutes ici vont se dire ça, que nous n’avons pas le choix d’être résilientes, et que nous devons nous battre pour avoir ce que nous voulons », a-t-elle lancé.

