21e édition de la SNC : Faire de la culture un socle pour bâtir le Burkina Faso nouveau

(Bobo-Dioulasso, 27 avril 2024). Dans une cuvette du stade Général-Aboubacar-Sangoulé-LAMIZANA pleine de monde, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a procédé par trois coups de gong, ce samedi dans l’après-midi, à l’ouverture de la 21e édition de la Semaine nationale de la Culture (SNC), placée sous le thème « Culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau ».

Le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel OUEDRAOGO, prononçant le discours d’ouverture au nom du Président de la Transition, a rappelé la pertinence du thème de cette édition.

« Ce thème nous interpelle tous et nous invite en effet à jeter un regard rétrospectif sur notre passé commun, en marchant dans le sillage de nos devanciers qui ont su faire preuve de sursaut patriotique en 1947 pour sauver notre pays de la division et du morcellement. C’est cette bravoure de nos ainés qui a permis le rétablissement de notre pays dans ses limites territoriales de 1932 », a indiqué le ministre en charge de la Culture.

Un cours d’histoire fait par le ministre d’Etat Jean Emmanuel OUEDRAOGO, qui a expliqué que la culture joue un rôle de premier plan dans le rapprochement des peuples, le renforcement des identités, la promotion de la tolérance, de la diversité et la facilité des échanges.

« La tenue régulière de cette manifestation culturelle est l’affirmation de la volonté de l’Etat burkinabè de faire de la culture un facteur de rassemblement, une tribune de promotion de la créativité, et un cadre d’expression et de diffusion de la mosaïque culturelle de notre cher pays », a indiqué Jean Emmanuel OUEDRAOGO.

La République du Niger est le pays invité d’honneur de cette fête de la culture qui a réuni des festivaliers venus des 13 régions du Burkina Faso et d’ailleurs. Le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports du Niger, Abdourahamane AMADOU, a estimé que « c’est un privilège de partager ce moment historique, de la célébration de la richesse du patrimoine culturel à l’occasion de la 21e édition de la Semaine nationale de la Culture ».

Le ministre en charge de la Culture du Niger a également magnifié la résilience et la bravoure du peuple burkinabè et de son gouvernement en organisant cette SNC dans un contexte difficile. « Le Burkina Faso incarne l’esprit de résilience; la diversité et la fertilité de votre pays en est un cas unique, un phare de la culture du continent inspirant des jeunes générations à travers le monde », a déclaré Abdourahamane AMADOU.

Le spectacle d’ouverture, une chorégraphie intitulée « La révolte pour ma patrie » articulée en quatre tableaux « L’Union », « Souvenir d’hier et aujourd’hui », « Hommage aux Forces de défense et de sécurité et aux Volontaires pour la Défense de la Patrie », « L’Union fait la force AES », a tenu en haleine le public sorti nombreux pour être témoin de cette cérémonie.

Un défilé des régions, un carnaval et un concert animé par plusieurs artistes ont été des moments forts de la cérémonie d’ouverture de cette 21e édition de la SNC.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

