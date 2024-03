Famille épanouie et équilibrée : Un sommet international tenu pour la cause

Le samedi 09 mars 2024 à Ouagadougou s’est déroulée la première édition du Sommet International de l’amour, de la famille et de l’expansion (SAFE) à Ouagadougou. Des conférences, des ateliers et un panel ont été les principaux axes de ce sommet.

Dans le but de promouvoir l’harmonie dans les couples afin de contribuer au vivre ensemble, l’initiative ‘’grâce d’aimer’’ a organisé un sommet International de l’Amour de la Famille et de l’Expansion (SAFE) le samedi 9 mars 2024 à Ouagadougou. « Bâtir une famille équilibrée, épanouie et bien plus » était le thème de cette journée de partage et d’enseignement.

Selon Alice Konkobo, coach et formatrice, par ailleurs l’une des promotrices de ce Sommet International de l’Amour et de l’Expansion (SAFE), cette initiative de ‘’grâce d’aimer’’ vise à bâtir des mariages épanouis, des familles équilibrées et solides.

« Au travers de SAFE, nous voulons vraiment amener que ce soient les personnes qui ne sont pas encore mariées et celles qui sont déjà dans le mariage, qui sont des parents ou qui ne sont pas encore des parents à pouvoir bâtir non seulement des mariages où ils sont épanouis, des familles harmonieuses, solides et des familles qui ont de l’impact », a-t-elle précisé. Des conférences, des ateliers et un panel, des jeux d’enfants et bien d’autres activités ont été les principaux points forts de cette journée d’échange entre adolescents, jeunes et vieux.

« Il s’agissait pour moi de revenir sur les problèmes que rencontrent les couples d’aujourd’hui qui les amènent à procéder à des divorces. De parler aussi des raisons de l’existence du mariage selon la bible. Et Dieu a élaboré 6 raisons de l’existence du mariage que j’appelle les 6P constitués de prévention, photos, procréation, partenaires, parentage et production », a indiqué Dr. Daniel Shu, l’un des conférenciers.

Selon les conférenciers du jour, la vie sociale est de nos jours confrontée à des problèmes en particulier des problèmes conjugaux. Et pour faire face à ces situations toujours selon eux, l’Homme doit croire en Dieu qui est le seul garant des pouvoirs, qui sème l’harmonie dans les familles pour le bonheur des enfants.

Pour des familles épanouies et équilibrées, tel est le cheval de bataille du Sommet International de l’amour, de la famille et de l’expansion (SAFE) et rendez-vous est pris en 2025 pour la deuxième édition avec plus d’innovations.

Amidou OUEDRAOGO (stagiaire)

Burkina 24

