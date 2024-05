Projet « Benkadi » : Le pool de journalistes et d’influenceurs mis à contribution pour l’atteinte des objectifs

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Secrétariat permanent des Organisations non gouvernementales (SPONG) a invité le pool de journalistes et d’influenceurs, constitué dans le cadre de la mise en œuvre des actions de plaidoyer du projet « Benkadi », à un atelier d’échanges sur les initiatives de plaidoyer dudit projet. C’était ce vendredi 10 mai 2024 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Maintenir et renforcer la collaboration avec les membres. Telle a été l’une des raisons principales de la tenue de l’atelier d’échanges sur les initiatives de plaidoyers du projet « Benkadi » avec le pool de journalistes et d’influenceurs constitués pour la circonstance du projet.

En effet, à une année et demie de son terme, le projet « Benkadi » a souhaité avoir selon les termes de Victor Komondi, expert en communication et plaidoyer auprès du projet, « le regard critique du pool de journalistes et d’influenceurs », afin de parfaire la collaboration pour l’achèvement de la première phase du projet et dans la perspective d’une seconde phase.

Pour ce faire, il a brièvement présenté le projet et ses axes de plaidoyers. « Benkadi », a-t-il fait comprendre, est un projet 100% plaidoyer appuyé sur des leviers politiques pour le changement climatique et la gestion durable de l’environnement dans le secteur minier y compris l’exploitation aurifère.

« Non formalisation des cadres de concertation en lien avec l’environnement et les changements climatiques/faible implication des Organisations de la société civile (OSC) ; adoption d’une loi qui interdit la production, l’importation, la commercialisation et la distribution des sachets et emballages plastiques ; et l’interdiction formelle de l’utilisation des produits chimiques prohibés », a-t-il cité comme axes de plaidoyers.

Il a en outre présenté quelques initiatives du projet sur le plaidoyer, ainsi que les acquis et perspectives. Faisant alors savoir les défis auxquels ils restent confrontés dans la mise en œuvre du projet, Victor Komondi a laissé entendre que pour une éventuelle seconde phase du projet, il y aura, en plus du plaidoyer, plus d’actions concrètes sur le terrain.

Selon Pierre Romain Ouédraogo, chargé du projet au Burkina Faso, ‘’Benkadi’’, « travailler ensemble dans la même direction » en langue bambara, est un projet sous-régional basé sur l’accroissement de la résilience climatique au niveau de 4 plateformes sous-régionales en Afrique de l’Ouest. C’est un projet, dit-il, typiquement mené par la société civile au niveau de ces 4 plateformes.

‘’Benkadi’’, a-t-il par ailleurs informé, a commencé ses activités depuis janvier 2021, et est en train de clôturer la 4e année au niveau des 4 plateformes. Pour rappel, du pool de journalistes et d’influenceurs, en somme invités à être des alliés de plaidoyers dans le cadre du projet, certains d’entre eux ont déjà bénéficié d’une formation de la part du projet.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite