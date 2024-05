Burkina Faso : La 25e promotion des pharmaciens prête à servir

publicite

La 25e promotion de Pharmacie de l’Université Joseph Ki-Zerbo a effectué sa sortie de promotion, ce vendredi 10 mai 2024, à Ouagadougou. Cette promotion a pris pour nom de baptême Promotion Rasmané Semdé, et a par ailleurs remis un chèque de 500.000 FCFA aux déplacés internes de la Commune de Saaba.

« Je jure en présence des maitres de la faculté, des conseillers d’honneur, des pharmaciens et de leurs condisciples d’honorer ceux qui m’ont instruit dans l’expression de mon art, et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement.

D’exercer dans l’intérêt de la santé publique, la profession avec conscience et de respecter non seulement la législation en vigueur mais aussi les règles de l’honneur de la probité et du désintéressement, de ne jamais oublier ma responsabilité et mon devoir envers le malade et sa dignité humaine… », a entonné en chœur les désormais docteurs en pharmacie.

Cette promotion entièrement formée à l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou a été baptisée promotion Rasmané Semdé, qui d’ailleurs est le parrain de la promotion. Ce choix porté sur ce professeur n’est pas fortuit, à écouter Dr Sidi Mohamed Ouédraogo, président du comité d’organisation et docteur de la 25e promotion.

« Il faut rester éthique… »

« La promotion Rasmané Semdé, parce que le Pr Rasmané Semdé dès notre première année en 2015 était le coordinateur de la section pharmacie, et on peut dire qu’il nous a bercés tout au long de notre formation, de la première année jusqu’à la 6e année. Pour toutes les difficultés qu’on retrouvait sur l’UFR, sur toutes les difficultés qu’on trouvait sur les sites de stage, le Pr Rasmané Semdé n’a ménagé aucun effort pour nous accompagner tout au long de notre formation. Donc, nous pouvons dire que nous sommes des purs produits du Pr Rasmané Semdé », a-t-il expliqué.

Pour le parrain, en l’occurrence, le Pr Rasmané Semdé, c’est avec honneur qu’il voit la promotion porter son nom. Et pour leur témoigner sa reconnaissance, il a prodigué des conseils à ses filleuls pour réussir leur carrière de pharmacien.

« Pour nous ce qui est important, il faut rester éthique, c’est-à-dire que être pharmacien, donc un agent de santé, ce n’est pas pour soi, c’est pour la population, c’est pour les personnes, donc il faut rester gentil, courtois, très empathique, parce qu’on ne peut pas être utile à quelqu’un, on ne peut pas soigner quelqu’un, on ne peut pas gérer quelqu’un si on n’a pas l’empathie », a lancé le Pr Rasmané Semdé.

« Résilience du système d’approvisionnement de médicaments face à la crise sécuritaire : solutions, pour le Burkina Faso », c’est sous cette thématique que s’est tenue la sortie de promotion. A en croire le parrain de la promotion, le choix du thème est contextuel, au regard des défis auxquels le pays des Hommes intègres est confronté.

Donc à travers ce thème, la 25e promotion fait un clin d’œil à la situation nationale du pays. Pour cela, la promotion a remis un chèque de 500.000 FCFA aux PDI de la commune de Saaba.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

