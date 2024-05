publicite

Jacob Guiguemdé, le malvoyant, est prêt à affronter les jeux de Paris 2024

Il avait un avenir prometteur dans le football, mais le destin a décidé autrement, aujourd’hui Jacob est malvoyant et compte participer aux jeux de Paris 2024.

Burkina para-athlétisme : Jacob Guiguemdé prépare sa qualification pour les jeux de Paris 2024

Ex-footballeur, Jacob Guiguemdé à effectuer sa reconversion professionnelle en raison d’un accident de circulation qui l’a rendu malvoyant. Aujourd’hui, le malvoyant se prépare pour les qualifications des jeux de Paris 2024. Mais, avant tout, il doit pouvoir se qualifier pour la rencontre de Marrakech du 26 au 28 avril 2024.

Plusieurs fois champion national et international, il navigue dans plusieurs activités sportives, notamment le para-cyclisme, le saut en longueur et la course de vitesse.

Plusieurs fois champion

Ayant obtenu une médaille à l'international (Maroc en mars 2023), le malvoyant prépare sa qualification pour les jeux de Paris 2024. La première étape sera d'être qualifié pour les compétitions au Maroc du 26 au 28 avril 2024.

Jacob Guiguemdé est un athlète du club UNASAM, association des sportifs aveugles et malvoyants. Il a gagné une médaille en bronze à sa toute première compétition nationale. Sa deuxième compétition nationale a eu lieu à Ouagadougou, il a été placé en saut en longueur et en 100 m, 1.500 m. En 2023, l’athlète est champion national en catégorie des 100 m à Bobo.

Du football au para-athlétisme : une reconversion difficile, mais important pour Jacob Guiguemdé

Sa carrière footballistique était en pleine croissance, mais Jacob verra tous ses efforts tombés à l’eau. En 2017, le garçon de 16 ans a été victime d’un accident de circulation, lui causant ainsi des troubles oculaires qui ont altéré sa vision. Malgré de nombreux traitements qu’il a suivis, l’adolescent peut voir un tout petit peu, et décide de se reconvertir.

Sa reconversion était compliquée, c’est grâce à l’ABPAM (Association burkinabè des personnes aveugles et malvoyantes) qu’il s’est intéressé au para-sport. C’était pour lui une occasion de pratiquer le sport autrement. Il débute en 2018 en catégorie de course T13, celle des personnes qui voient au moins à 50 m qui se déplacent seules et courent sans guide.

Jacob Guiguemdé poursuit ses études en licence 1 de communication et journalisme. En parallèle avec ses études, Jacob s’acharne à rester constant dans son domaine sportif. Il s’entraîne tardivement les soirs après ses cours. Naviguant sur ces deux activités au quotidien, la mobilité reste l’un de ses défis majeurs. Le para-athlète emprunte le transport en commun pour se déplacer et il est souvent accompagné jusqu’à l’arrêt de bus.

Ses performances sont saluées par son entraîneur

Jacob a intégré l’équipe nationale depuis 2020 et travaille avec son entraîneur Séraphin Farma. Ce dernier affirme que l’athlète était un bon footballeur et avait une carrière prometteuse. Aujourd’hui, il pratique du para-cyclisme, mais il est focus sur le para-athlétisme. Le malvoyant est l’un des meilleurs athlètes de l’équipe nationale et ne cesse de prouver son amour pour le para-sport en l’occurrence pour le para-athlétisme.

En semaine, il participe à des séances avec son entraîneur pour se perfectionner au niveau des sauts en longueur et des sprints. Le 11 avril 2024, les athlètes auraient été internés pour les préparations de la rencontre de Marrakech du 26 au 28 avril 2024. Jacob aurait la chance d’y participer et Séraphin pourra tester sa performance et celles de ses coéquipiers. Tout est bien lancé pour que l’athlète soit dûment préparé pour les jeux de Paris 2024.

