La 2e édition du Festival International des Instruments et Danses Traditionnels de Ouagadougou prévue du 24 au 26 mai 2024

La deuxième édition du Festival International des Instruments et Danses Traditionnels de Ouagadougou (FITO) se tiendra du 24 au 26 Mai 2024 au Musée National de Ouagadougou. Le comité d’organisation a décliné les grandes lignes de cette édition le jeudi 16 Mai 2024 à Ouagadougou.

Le Festival International des Instruments et Danses Traditionnels de Ouagadougou (FITO) constitue une scène privilégiée dédiée à la préservation, à la promotion et à la célébration des instruments et danses traditionnels du Burkina Faso et d’Afrique, « jouant ainsi un rôle crucial dans la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel face à l’impact de la mondialisation ».

Placée sous le thème « Diversité Culturelle et Unité Nationale », la deuxième édition se teindra autour des prestations artistiques de différentes troupes de danses traditionnelles et instrumentistes du Burkina Faso, des expositions culturelles, des visites des différentes expositions du Musée National et celles du Musée de la Musique Georges Ouédraogo, des ateliers de formation et des conférences publiques.

Pendant les trois jours, quinze (15) troupes dont cinq (05) de la communauté Kal-Tamasheq, 10 instrumentistes, plusieurs artistes chanteurs, des expositions et ventes des instruments traditionnels et des tenues traditionnelles des communautés, expositions des objets culturels, mode vestimentaire et art culinaire, sont à découvrir au Musée National du Burkina Faso. Aussi un atelier d’immersion dans la fabrication et la connaissance des instruments de musique traditionnels est au programme.

« La culture est un instrument de paix, de cohésion sociale et de développement durable. Ainsi, les instruments de musique traditionnels parlent, communiquent, galvanisent, apaisent les cœurs, permettent à tous de regarder dans la même direction. Cependant, de nos jours, les civilisations et cultures étrangères impactent négativement nos identités culturelles endogènes, en particulier les danses et instruments traditionnels », a justifié Marc Koussoubé, promoteur du FITO.

A l’entendre, le Festival International des Instruments et Danses Traditionnels à Ouagadougou vise à promouvoir, valoriser et sauvegarder les Instruments et Danses Traditionnels du Burkina et d’Afrique. Aussi, dit-il, la tenue du FITO entend montrer la résilience des Burkinabè en cette période de crise sécuritaire et humanitaire.

La Communauté Kal-Tamasheq est la communauté invitée d’honneur. Cette communauté possède « un riche patrimoine culturel avec des instruments tels que l’Imzad, le Tende et la Takamba qui résonnent avec l’histoire ancestrale, le paysage du Sahara et les défis quotidiens ».

Le vendredi 24 Mai 2024 sera marqué par la conférence publique inaugurale au Musée National suivi de la Cérémonie d’ouverture sous le patronage du Ministre d’État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Akim KY

Burkina 24

