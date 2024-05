Solidarité : L’association Cœurs Unis redonne de l’espoir aux déplacées de Kinfangué

publicite

L’association Cœurs Unis a fait parler son cœur le mercredi 16 mai 2024 au profit des déplacés internes de Kinfangué. Après un constat, cette structure a tenu une journée de communion à travers un repas avec ces personnes vulnérables. Elle a, à l’occasion formé ces déplacés en saponification et en perlage. L’objectif était de leur permettre de subvenir à leurs besoins après le départ de cette structure.

« Nous avons observé que les femmes dans ce site n’avaient aucune formation pratique pour générer des revenus. C’est alors que nous avons eu l’idée de leur proposer des formations bénéfiques, notamment en saponification et en perlage. Après les formations, nous leur avons fourni une quantité suffisante de matières premières pour qu’elles puissent commencer leur activité », a déclaré la présidente de l’association Cœurs Unis, Djémila Kobeogo.

Cette activité selon elle est partie d’un constat de la situation «précaire» de ces déplacés, née d’une sortie de détente. « Nous avons eu à effectuer une sortie de détente à Kinfangué. Nous avons remarqué un site de déplacés et lorsque nous nous sommes rendus sur place, nous avons constaté leur situation précaire.

Après échange, nous avons réalisé que leur besoin le plus pressant était la nourriture. Malheureusement, ils éprouvaient des difficultés à se nourrir et dépendaient des passants et de quelques associations qui leur fournissaient occasionnellement des sacs de riz pour les aider à survivre. Nous avons donc décidé de trouver un jour pour communier avec eux», a-t-elle dit.

Née le 10 Octobre 2023, Cœurs Unis est une association à but non lucratif. Elle n’en est pas à sa première du genre. Avant cet acte, elle avait fait un autre le 17 mars, avant le Ramadan à ces personnes, pour leur permettre de passer ce mois béni dans la quiétude.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

