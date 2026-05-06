Samsung franchit les 1 000 milliards $ : L’IA propulse le géant sud-coréen dans une nouvelle dimension

La capitalisation boursière de Samsung Electronics a dépassé pour la première fois le seuil symbolique des 1 000 milliards de dollars, ce mercredi 6 mai 2026, portée par l’explosion de la demande mondiale en puces liées à l’intelligence artificielle, rapporte La Presse Ca.

Dans le même temps, l’indice KOSPI de la Bourse de Séoul a bondi de plus de 5 % en séance matinale, franchissant la barre historique des 7 000 points.

À l’instar de son rival SK hynix, Samsung s’impose aujourd’hui comme un acteur incontournable dans la production de semi-conducteurs de haute performance, au cœur de la révolution de l’IA.

Le groupe sud-coréen a récemment annoncé des résultats records au premier trimestre 2026, tirés notamment par ses activités liées à l’intelligence artificielle. Son bénéfice net a été multiplié par six sur un an, atteignant 47 200 milliards de wons (plus de 27 milliards d’euros).

Cette dynamique s’inscrit dans une stratégie nationale ambitieuse à savoir faire de la Corée du Sud l’une des trois grandes puissances mondiales de l’IA, aux côtés des États-Unis et de la Chine.

Une performance historique en Bourse

Le titre Samsung a enregistré une hausse de près de 12 % lors de la séance du 5 mai, contribuant à franchir le cap des 1 000 milliards de dollars de valorisation. Sur un an, l’action affiche une progression spectaculaire de plus de 300 %.

Jusqu’ici, seule Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) avait atteint ce niveau de capitalisation en Asie, selon les données de Bloomberg.

Avec cette performance, Samsung confirme son rôle central dans l’économie mondiale des technologies et s’impose plus que jamais comme l’un des piliers de l’écosystème de l’intelligence artificielle.