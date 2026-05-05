Campagne humide 2026 : A Réo, le Commandant Ismaël Sombié lance la saison des espérances

Le Commandant Ismaël Sombié, ministre d’État, ministre de l’Agriculture, de l’eau, des ressources animales et halieutiques, a officiellement lancé la campagne nationale de distribution d’intrants au profit des producteurs, ce mardi 5 mai 2026 à Réo, dans la région de Nando.

Depuis la mise en œuvre de l’offensive agropastorale et halieutique, il y a deux ans maintenant, a rappelé le Commandant Ismaël Sombié, ministre d’État, ministre de l’Agriculture, de l’eau, des ressources animales et halieutiques, le gouvernement burkinabè s’est engagé à mettre à la disposition des producteurs les intrants à temps de sorte à leur permettre d’aborder avec sérénité la campagne humide.

La présente dotation en intrants, a-t-il fait savoir, s’inscrit dans cette dynamique. Cette année, a-t-il précisé, ce sont plus de 60 000 tonnes d’intrants et plus de 15 000 tonnes de semences de variétés améliorées à prix subventionnés qui sont mis à leur disposition.

Cet engagement se traduit également par des labours à prix subventionnés, de labours gratuits, d’aménagement de bas-fonds. Le Commandant Ismaël Sombié a aussi fait cas de plusieurs particularités caractérisant cette campagne de saison humide.

« Cette année, la particularité c’est que les aménagements ont été faits dans un modèle communautaire avec l’implication des populations et l’accompagnement des agents techniques d’agriculture », a-t-il entre autres indiqué.

Il a en outre affirmé la fierté, la satisfaction et l’espoir qui l’animent au moment de lancer officiellement cette campagne nationale de distribution d’intrants.

Il a somme toute formulé le vœu, comptant bien sûr les efforts des uns et des autres sur le terrain, que l’on puisse « encore accroître substantiellement la production sur l’ensemble du territoire national ».

Comment bénéficier de la subvention ?

Prosper Zemba, Directeur général des productions végétales au ministère de l’Agriculture, a expliqué que cet ensemble d’intrants et de matériels agropastoraux que le ministère met à la disposition des producteurs sont répartis par région suivant les potentialités de chaque région.

À l’issue de cette répartition, a-t-il fait comprendre, les directions régionales effectuent des répartitions communales au regard des potentialités de chaque commune. Toutes ces informations, dit-il, sont agrégées au plan national afin de pouvoir mettre ces listes communales avec leurs dotations à la disposition de ces structures qui doivent déposer ces intrants dans ces communes.

« À l’issue de cela, il y a un mécanisme qui est un schéma de mise à disposition de ces intrants producteurs qui est élaboré. Dans ce schéma, au regard des quantités de chaque commune, les agents d’agriculture, les agents d’élevage dans ces localités, sur la base des critères qui sont donnés, vont sillonner l’ensemble des villages afin de recenser les producteurs bénéficiaires suivant les différents critères. Ils leur octroie des codes bons qui donnent la quantité d’engrais et de semence que le producteur a droit avec le montant qu’il doit payer pour sa contribution.

Muni de ce code bon, le producteur se rend vers un opérateur de Mobile money de son choix. Il paye sa contribution au niveau de ce mobile Money et muni de la réponse de l’opérateur, il se présente devant les distributeurs, qui sont les agents d’agriculture qui sont donc dans les différents magasins des engrais et des semences et aussi pour le labour.

Cet agent-là prend donc le message qui comporte un code et dans ce code, il y a une syntaxe qu’il va saisir et qu’il va interroger une base de données se trouvant au niveau de la direction générale pour s’assurer que le producteur a fait le paiement et que le code est authentique. À l’issue de cette vérification, on donne les semences ou les engrais au producteur. Ce mécanisme est aussi valable pour les labours », a-t-il davantage détaillé.

Il a par ailleurs invité les producteurs détenant un code bon à passer maintenant au paiement et aux différents magasin de stockage afin de récupérer leurs intrants. « À l’approche de la fin de l’opération, aux alentours du 25 mai 2026, ceux qui ne s’y seront pas rendus, verront leur code bon annulé et ré-octroyé à des bénéficiaires qui sont sur la liste d’attente », a averti M. Zemba.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24