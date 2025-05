Campagne agricole humide 2025-2026 : La distribution des intrants lancée à Orodara par le ministre d’État Ismaël Sombié

publicite

Le vendredi 9 mai 2025, le ministre d’État, ministre en charge de l’Agriculture, le Commandant Ismaël Sombié, a officiellement lancé la campagne de distribution des intrants agricoles et des opérations de labour pour la saison humide 2025-2026. Ce lancement symbolique tenu à Orodara dans la région des Hauts-Bassins, démontre la volonté de l’État de garantir aux producteurs des intrants à temps pour réussir la saison agricole.

Ce sont plus de 11 000 tonnes d’engrais (urée et NPK) et environ 2 900 tonnes de semences améliorées (riz, maïs et niébé) qui seront distribuées aux producteurs dans la région des Hauts-Bassins. Ce volume représente presque le double de celui de la campagne précédente, selon les précisions du Directeur régional de l’Agriculture, Eric Pascal Adanabou.

Prenant la parole lors de la cérémonie de lancement, le ministre d’État Ismaël Sombié a exprimé sa satisfaction de voir la distribution commencer en temps voulu, conformément aux directives du Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré, et du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

« Le message est clair depuis bientôt deux ans : les intrants doivent arriver à l’heure chez les bénéficiaires », a-t-il déclaré, tout en soulignant les progrès réalisés dans la lutte contre le détournement de ces ressources précieuses.

La stabilisation des prix des céréales en vue

Le ministre a insisté sur l’importance de faire profiter les subventions agricoles à l’économie nationale. Pour y parvenir, il a annoncé la signature prochaine de conventions avec les producteurs, afin qu’une part de leurs récoltes soit cédée à la Société nationale de gestion des stocks de sécurité (SONAGESS).

L’objectif est de constituer des stocks stratégiques et stabiliser les prix sur le marché tout au long de l’année. « Notre vision est que notre richesse profite d’abord à notre pays. Si nous subventionnons, c’est pour que cela soit bénéfique à tous, car tout le monde n’est pas producteur », a-t-il affirmé.

De son côté, le Directeur régional de l’Agriculture a salué les efforts du gouvernement pour avoir anticipé cette année encore la distribution des intrants. « Depuis l’année passée, grâce aux instructions fermes du ministre d’État, nous avons pu commencer la distribution dès le mois de mai. Cela permet aux producteurs de respecter le calendrier agricole et d’améliorer leurs rendements », a souligné M. Adanabou.

Il a également annoncé que, pour la première fois, des opérations de labours subventionnés sont en cours, accessibles à tous les producteurs moyennant une contribution forfaitaire. Une innovation saluée par les bénéficiaires, qui voient en cette initiative un moyen concret de moderniser et d’intensifier leurs pratiques agricoles.

La satisfaction des producteurs

Les producteurs présents ont unanimement exprimé leur enthousiasme face à cette opération. Reconnaissants du soutien de l’État, ils se sont engagés à œuvrer avec détermination pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire, un objectif que le Burkina Faso ambitionne de réaliser à court terme.

Cette campagne 2025-2026 selon les autorités, s’annonce bonne pour la région des Hauts-Bassins en particulier et le pays entier en général. Pour Eric Pascal Adanabou, avec tous ces sacrifices consentis par l’Etat, le pari de l’autosuffisance alimentaire est plus que jamais à portée de main.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

