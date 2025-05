Plan d’Action pour la Stabilisation et le Développement (PA-SD) : Progrès notables et défis persistants dans un contexte de crise sécuritaire

La session annuelle 2025 du Comité National de Politique Nationale de Développement (CNP/PND) s’est tenue le vendredi 9 mai 2025, sous la présidence du Premier Ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Les discussions ont porté sur l’examen et l’adoption du bilan de mise en œuvre 2024 du Plan d’Action pour la Stabilisation et le Développement (PA-SD), la validation des perspectives 2025-2027, ainsi que l’étude et l’adoption des recommandations issues de la session du Comité Technique National du mercredi 16 avril 2025.

Selon le Premier Ministre, le PND 2021-2025 avait pour objectifs principaux de rétablir la sécurité et la paix, de renforcer la résilience nationale et de transformer structurellement l’économie burkinabè pour une croissance forte, durable et inclusive.

Concernant la lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire national, Rimtalba Jean Emmanuel a souligné des avancées notables en 2024, avec un taux de reconquête du territoire atteignant 71%, contre 69% en 2023. Il a également fait état d’une baisse de 17% de la criminalité (crimes et délits).

Le Premier Ministre a en outre mis en lumière les efforts déployés en faveur des populations affectées par la crise, avec le relèvement de 1 014 000 personnes déplacées internes (PDI) ayant volontairement regagné leurs foyers, été réinstallées ou intégrées localement. De plus, 2 458 340 PDI retournées et victimes de catastrophes ont bénéficié d’une prise en charge psychosociale, et 107 540 ménages déplacés internes retournés ont reçu une assistance en articles de ménage essentiels.

Cependant, malgré ces progrès significatifs, des défis persistent. Monsieur Ouédraogo a déploré que « 29% du territoire restent sous menace terroriste, limitant l’accès à certaines zones pour la mise en œuvre des projets de développement.

Sur le plan financier, l’exécution a été impactée par des retards de décaissements, la complexité des procédures et une allocation budgétaire jugée faible ». Il a également souligné l’insuffisance des capacités techniques de certains prestataires et les retards dans les délais de réalisation des chantiers.

In fine, le Premier Ministre a affirmé l’engagement du gouvernement à poursuivre la reconquête totale du territoire, à renforcer la résilience économique face aux chocs exogènes, à améliorer la gouvernance et les services publics, ainsi qu’à consolider la paix et la cohésion sociale.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

