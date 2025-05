SYSDEF 2025 : Des entreprises locales sont également présentes pour proposer leur expertise

publicite

La deuxième édition du Salon International Synergie Sûreté, Sécurité et Défense (SYSDEF) bat son plein à Ouagadougou. Ce rendez-vous stratégique réunit des acteurs de la sécurité, de la défense et de la protection civile autour d’innovations et de solutions concrètes. Parmi les exposants, plusieurs entreprises nationales et étrangères présentent leur savoir-faire.

Le SYSDEF 2025 a ouvert ses portes le jeudi 8 mai 2025. Des acteurs et des entreprises exerçant dans les secteurs de la sûreté, de la défense et de la sécurité venus de divers horizons sont à Ouagadougou pour non seulement partager leurs expériences avec le Burkina Faso mais aussi présenter leurs produits.

Le Burkina Faso, le pays organisateur de ce salon placé sous le haut patronage du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré apporte lui aussi ses innovations.

Ce qui traduit d’ailleurs la volonté des autorités de la transition à promouvoir des solutions souveraines endogènes face à la guerre à laquelle, le pays est confronté depuis une décennie. Parmi les entreprises locales présentes à ce salon, il y a la Centrale Security Investigation (CSI), spécialisée dans la sécurité privée, la garde rapprochée, la surveillance événementielle et la vidéosurveillance.

David Togueyeni, responsable de cette structure explique que leur particularité est qu’avant toute prestation, ils procèdent à une évaluation approfondie pour proposer une stratégie adaptée aux clients.

« CSI met en avant une technologie de caméras de surveillance à 360 degrés, dotées de vision nocturne atteignant 300 mètres, capables de délimiter des zones sensibles et de déclencher des alertes en cas d’intrusion. Ces caméras peuvent même être montées sur des véhicules pour des patrouilles de surveillance », précise-t-il.

Sur le terrain des opérations, les combattants ont besoin des soins au plus près. La société Univers Biomédical présente des solutions médicales adaptées aux contextes opérationnels, nous confie son chargé de communication.« Nous proposons des équipements pour le terrain, comme des sacs tactiques permettant de gérer les urgences avant l’arrivée du médecin, ainsi que des trousses pour stopper les hémorragies et pratiquer de petites interventions », compte-t-il.

Il a fait savoir que leur entreprise fournit également du matériel pour les infirmeries militaires, avec des appareils portables capables de réaliser des analyses et des radios sur le terrain grâce à des batteries autonomes. « L’objectif, c’est de sauver des vies en intervenant le plus rapidement possible, même en zone reculée », soutient-il.

Une autre entreprise locale au SYSDEF 2025, c’est Kidam Équipement, une entreprise spécialisée dans la fabrication locale d’équipements de protection individuelle des forces de défense et de sécurité. « Nous voulons apporter notre contribution à la reconquête du territoire et répondre aux besoins réels de nos forces », affirme Aurélien Kaboré, le promoteur.

Entre innovations locales et solutions internationales, le SYSDEF ambitionne s’ériger en une plateforme stratégique où acteurs publics, privés, nationaux et étrangers mutualisent leurs expertises pour faire face aux défis sécuritaires.

