Bilan 2024 du Plan d’Action pour la Stabilisation et le Développement : Entre difficultés et résultats encourageants

La session ordinaire du Comité Technique National de la Politique Nationale de Développement (CNT/PND) s’est ouverte ce mercredi 16 avril 2025 à Ouagadougou. Cette session a été consacrée à l’examen des rapports de mise en œuvre du Plan d’Action pour la Stabilisation et le Développement (PASD) de l’année 2024, à l’identification des difficultés rencontrées et à la définition de perspectives d’amélioration.

Selon Abdoul Rachid Soulama, président du comité technique national, l’année 2024 a été marquée par un contexte national et international difficile, dominé par des crises géopolitiques persistantes et des menaces sécuritaires. Malgré ces défis majeurs, il a souligné que la mise en œuvre du Plan d’Action pour la Stabilisation et le Développement (PA-SD) a permis d’engranger des résultats notables, grâce à une bonne campagne agro-pastorale, une croissance du PIB réel de 5,1 %, et des avancées importantes dans la reconquête du territoire.

Et comme réalisations majeurs, il a cité plusieurs points. Pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme, et la reconquête du territoire national, « 71% du territoire national reconquis en fin 2024, contre 69% en 2023 ; quant à la réponse à la crise humanitaire, on note le retour de 1 014 000 personnes déplacées internes. En ce qui concerne l’accès à la santé, on a le lancement de l’initiative présidentielle (IPS), des soins gratuits offerts à plus de 8 millions d’enfants et à près de 7 millions de femmes ».

Outre ces volets, de nombreux progrès ont été réalisés dans bien d’autres domaines. « Le taux d’exécution physique du PA-SD est de 81,94% et celui de la réalisation financière est de 71,30% », a-t-il notifié. Il a en effet ajouté que le bilan de la mise en œuvre du PA-SD qui est le principal instrument d’exécution de la Politique Nationale de Développement, affiche un taux d’exécution de 81,94% au titre de l’année 2024, soit une progression de 8,5 points par rapport à 2023.

De ces avancées, il faut s’en réjouir mais force est de croire que des perspectives restent d’actualité pour plus d’efficacité. D’abord, l’accélération de la reconquête du territoire, avec le recrutement de 2 500 agents supplémentaires pour les FDS, l’acquisition de drones de surveillance et le renforcement des partenariats avec l’AES. Ensuite pour le domaine économique, on aura le lancement du plan d’urgence pour les zones libérées. En outre, l’implantation des projets et actions à fort impact sur les populations.

Pour terminer, Abdoul Rachid Soulama a révélé que le gouvernement poursuivra la reconquête totale du territoire, la résilience économique face aux chocs exogènes, l’amélioration de la gouvernance et des services publics et la consolidation de la paix et de la cohésion sociale.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

