Orange Music Talents : La relève musicale burkinabè rencontre le ministre en charge de la Culture

Le lundi 14 avril 2025, des talents prometteurs de la musique burkinabè ont été accueillis au Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Cette rencontre a été marquée par la présentation du projet « Orange Music Talents » au ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo par une délégation de Orange Burkina Faso, conduite par Christophe Baziémo, Directeur général de Orange Money. L’initiative vise à dénicher, soutenir et propulser les jeunes artistes du pays.

Depuis son lancement en septembre 2024, le projet « Orange Music Talents » a déjà franchi des étapes significatives. Zeinabou Insa, Responsable de la Marque et de la Communication Commerciale chez Orange Burkina Faso, a expliqué la genèse de cette initiative : « Orange Music Talents est une compétition impliquant plusieurs filiales du groupe, et Orange Burkina Faso a remporté ce challenge avec brio, recevant les félicitations du groupe ».

L’attrait du projet s’est traduit par la réception de plus de 600 vidéos de jeunes musiciens lors de la phase d’inscription via l’application Max it. Un processus de sélection rigoureux, impliquant un jury de professionnels, a permis de retenir 26 candidats à l’issue des auditions régionales. Ces talents ont ensuite participé à des épreuves éliminatoires pour désigner les huit finalistes, actuellement en préparation pour deux tournées et une grande finale prévue fin mai à Ouagadougou.

L’objectif de Orange Burkina Faso est clair. « Le but du projet est de soutenir la musique burkinabè et de promouvoir ces jeunes talents. Nous souhaitons être aux côtés du Ministère pour encourager toutes les actions autour de la culture et de la musique », a souligné Zeinabou Insa.

Le projet intègre également des dimensions sociale et environnementale, en collaborant avec des start-ups locales pour la création de t-shirts bio et en menant des actions de responsabilité sociétale, telles que des dons de poubelles et des plantations d’arbres dans plusieurs les localités du Burkina Faso.

Papus Zongo, producteur et partenaire clé du projet, a partagé son expertise et son évaluation du potentiel des candidats. « Monsieur le ministre, je peux vous assurer qu’avec mes 25 ans d’expérience dans la production discographique, cette cuvée de Orange Music Talents devrait offrir de belles surprises au Burkina Faso. Nous avons vraiment de belles voix », a-t-il affirmé, exprimant son optimisme.

Le Ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a accueilli l’initiative avec enthousiasme, soulignant le rôle essentiel de la culture dans le développement national. « Je dis culture, je dis créativité, divertissement, instruction, éducation. Nous voulons que la culture serve à rééduquer nos populations. C’est pourquoi j’accorde beaucoup d’intérêt à ce que vous faites, en vous appuyant sur la jeunesse, qui est l’espoir de demain », a déclaré le ministre.

Il a salué l’implication de professionnels reconnus et a insisté sur la nécessité de forger une identité propre à la musique burkinabè. « Notre combat aujourd’hui est de donner une identité à la musique burkinabè. Nous souhaitons qu’à moyen terme, nous puissions avoir une musique burkinabè immédiatement identifiable à travers des codes », a-t-il ajouté.

Le ministre a encouragé l’intégration des instruments traditionnels et l’exploration de thèmes ancrés dans les valeurs burkinabè. Il a également manifesté son intérêt à participer à la finale et évoqué la possibilité d’une compilation et d’un clip vidéo des finalistes, tout en assurant son soutien pour de futures éditions.

Minata Traoré/Séré, Responsable Communication institutionnelle et relations extérieures de Orange Burkina Faso, a réaffirmé l’engagement de l’entreprise envers le développement économique et culturel du Burkina Faso.

Burkina 24

