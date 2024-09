Orange Music Talents : Une aubaine pour les jeunes talents du Burkina Faso

publicite

La culture du Burkina Faso vibrera au rythme de la 1ère édition de Orange Music Talents. À travers une conférence de presse, la première édition et les inscriptions ont officiellement été lancées ce jeudi 5 septembre 2024 à Ouagadougou. Ce programme, qui met en avant le chant, aura la particularité de parcourir les 13 régions du « Pays des Hommes intègres » pour rencontrer les candidats dans leurs milieux de vie.

Orange Music Talents est un programme qui « vise à offrir aux jeunes artistes burkinabè la possibilité de démontrer leur talent dans le domaine de la musique. C’est une initiative à travers laquelle les lauréats bénéficieront de l’accompagnement de Orange Burkina Faso (financement de clips vidéo, de singles, etc.).

Orange Music Talents, ce n’est pas seulement l’affaire de jeunes artistes talentueux, c’est aussi l’affaire du monde culturel burkinabè et des mélomanes. C’est une aventure qui traversera onze villes du Burkina Faso », a expliqué Assimi Diero, Directeur Marketing et Communication de Orange Burkina Faso.

Pour cette première aventure, les localités concernées sont Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Banfora, Dédougou, Ziniaré, Ouahigouya, Tenkodogo, Kaya, Pô, et Gaoua.

Les candidats devront enregistrer un a cappella de 3 minutes maximum et le soumettre via un formulaire d’inscription disponible sur l’application Max it de Orange Burkina Faso.

La compétition est ouverte à tous, sans distinction de nationalité. Elle s’adresse aux personnes âgées de 18 à 35 ans, et tous les genres musicaux sont acceptés.

Les candidats présélectionnés seront invités à se produire en a cappella devant un jury. Le jury de cette première édition est composé de Sylvain Paré, instrumentiste et arrangeur, Awa Sissao, auteure-compositrice, et Smockey, arrangeur, artiste, producteur, auteur-compositeur.

Ils seront également accompagnés de coachs qui auront pour tâche d’encadrer les candidats en écriture, composition, technique vocale et prestation scénique. Bil Aka Kora, Amity Meria et Smarty assureront ce volet.

« Cette initiative de Orange Burkina est très positive. Avec tout ce que traverse le pays, avoir une société qui organise ce type d’événement est à saluer. J’apprécie énormément. C’est la première fois que je vais faire cela, et c’est un plaisir pour moi, car je sais que j’apprendrai beaucoup. J’invite tous les candidats à se donner à fond pour une belle aventure », a indiqué l’artiste Smarty.

Le vainqueur sera désigné sur la base de trois critères : le nombre de streams Spotify (20 %), la note du jury (50 %) et les votes via Max It (30 %). Il repartira avec une somme de 5 millions de F CFA, un EP de 4 titres, un clip vidéo et une campagne de promotion. Le deuxième recevra 1 500 000 F CFA et un clip vidéo, et le troisième, 1 million de F CFA.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

