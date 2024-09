Burkina Faso : La célébration du Maouloud 2024 est prévue dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 septembre 

publicite

La Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB) a informé les fidèles musulmans et toute la communauté nationale que la célébration de la naissance du Prophète Mohammad (PSL), communément appelée Maouloud, aura lieu dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 septembre 2024 sur toute l’étendue du territoire national.

«La FAIB souhaite une très bonne fête aux fidèles musulmans et à toute la nation burkinabè et par la même occasion prie Allah le Tout-Puissant, de ramener la paix et la sécurité dans notre cher pays», a souhaité la faîtière à l’occasion de cette fête.

