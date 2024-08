Paix au Burkina Faso : Instauration des prières et invocations du 23 août au 03 septembre 2024 dans l’ensemble des mosquées (FAIB)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un communiqué de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB).

PRIERES POUR LA PAIX.

La suite après cette publicité

Le Président du Présidium de la Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB) informe les fidèles musulmans qu’il est instauré des prières et invocations lors des prières quotidiennes de Fadjir, Magrib, Ichaï et pendant les prières des vendredis, pour implorer Allah, afin qu’il restaure la paix et la sécurité dans notre cher pays.

Lire aussi 👉🏿 La FAIB appelle à prier pour la paix au Faso

Ces prières et invocations auront lieu durant la dernière décade du mois Safar (23 août au 03 septembre 2024) et ce, dans l’ensemble des mosquées du Burkina Faso.

Ouagadougou le 22 août 2024

Le Président du Présidium

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite