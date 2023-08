La FAIB appelle à prier pour la paix au Faso

publicite

La Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB) invite les fidèles musulmans, notamment les imams, à travers un communiqué, à « bien vouloir officier la prière du Qunut lors des prières de Fadjir, Magrib, Ichaï et celles de vendredi afin qu’Allah (SWT) restaure la sécurité et la paix dans notre cher pays et dans toute la sous-région ».

Ces prières et invocations auront lieu à partir du vendredi 25 août au vendredi 22 septembre 2023 et ce, dans l’ensemble des mosquées du Burkina Faso, selon le communiqué.

