Tour préliminaire Coupe CAF : L’EFO élimine le Hafia FC de la Guinée Conakry

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Etoile Filante de Ouagadougou va disputer le dernier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. La Reine des stades s’est qualifiée en éliminant le Hafia FC de Conakry à l’issue des deux premiers matchs du 1er tour préliminaire. La rencontre retour s’est jouée à Bamako ce vendredi 23 août 2024 en raison de l’indisponibilité du Stade du 4 août.

La suite après cette publicité

Un match nul vierge a suffi à l’Etoile Filante de Ouagadougou pour arracher sa qualification au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Après un nul (1-1) au match, les joueurs de Cheich Hamidou Ouattara ont assuré l’essentiel en encaissant pas de but.

Dans les compétitions de la CAF, le but marqué à l’extérieur compte toujours. L’EFO a profité de cet avantage au règlement pour mettre en place un système défensif. Les bleu et blanc ont laissé le ballon à l’adversaire et se sont contentés de défendre.

Le prochain voyage au Nigeria

Le match a été interrompu à la 70e minute en raison de pluie avant de reprendre. Les Burkinabè auraient pu réduire le stress en clouant le Hafia FC à la 84e minute sur à un penalty. Honoré Camille Yé a raté sa palenka devant le gardien de but.

Les Guinéens ont terminé à dix contre onze pendant les cinq dernières minutes de jeu du temps règlementaire. Malgré la pression, l’EFO est resté fidèle à son plan de jeu en contenant le Hafia durant les cinq minutes de temps additionnel. L’EFO affrontera Eyimba du Nigeria au deuxième tour préliminaires. Le match aller se joue au Nigeria.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite