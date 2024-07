Coupe du Faso 2024 : « Je veux remporter d’autres titres avec l’EFO » (Cheick Hamidou Ouattara, le coach)

publicite

L’Etoile Filante de Ouagadougou (EFO) a remporté son 15e sacre de la Coupe du Faso en 37e édition. Un record. Son entraîneur Cheick Hamidou Ouattara, quant à lui, s’impose pour la deuxième fois d’affilée dans cette Coupe du Faso. Il réussit à sauver la saison de l’équipe surnommée la reine des stades. Cheick Hamidou veut désormais s’attaquer à la campagne africaine. Lisez !

Un nouveau sacre avec l’EFO, un match difficile. Vous êtes désormais libéré ?

Oui. Ce sont des sentiments de joie. Nous sommes contents parce que l’objectif était de conserver notre titre. On a vu l’AS Douanes s’est battue pour garder son titre de championne, c’était à nous aussi de nous battre pour pouvoir gagner.

On savait que ça allait être un match difficile surtout qu’on prend un carton rouge en deuxième période, il fallait faire une organisation pour pouvoir les contrer et gagner une fois de plus. Je pense que le mérite revient à tout le monde. Les enfants se sont battus sur le terrain. Hors du terrain, les enfants étaient là pour nous soutenir. Cela a été une très bonne chose.

Vous terminez bien la saison

Oui, on termine la saison en beauté. Pour gagner le championnat, c’était déjà plié depuis longtemps. On s’est battu pour avoir une place honorable. On a terminé sixième. L’objectif était de tout faire pour garder le trophée.

Deux trophées en deux ans, quel est le secret ?

Le secret, c’est le travail parce que si tu travailles et que tu as l’amour de ton travail, le bonheur te sourit. Dans la vie, quand de bonnes choses arrivent, il ne faut pas dire que c’est toi parce que là-haut, il y a quelqu’un qui te protège. Je suis surtout reconnaissant. Je vais donner le meilleur de moi-même pour remporter d’autres titres avec l’EFO.

Désormais, c’est la campagne africaine

Pour la campagne africaine, il fallait d’abord gagner contre Rahimo FC avant d’y penser. On sait désormais qu’on affronte le Hafia de la Guinée, on va se préparer pour cela. On sait comment on va aborder ces matchs.

