L’Office National de Contrôle des Aménagements et de Construction vent debout contre l’anarchie dans la commune de Komsilga

L’Office National de Contrôle des Aménagements et de Constructions (ONC-AC) dans sa mission de contrôle a entamé une opération d’arrachage de bornes et de démolition de constructions illégales dans la commune de Komsilga ce mardi 16 juillet 2024.

C’est décidé. Après la phase des sensibilisations sur les constructions anarchiques dans les villes du Burkina Faso, le ministère de l’urbanisme, de l’habitat et des affaires foncières passe à la répression.

C’est désormais une bataille que l’Office National de Contrôle des Aménagements et de Constructions (ONC-AC) entend mener sans répit à travers des opérations de contrôle et de déguerpissements sur des sites occupés illégalement pour une meilleure urbanisation des villes au Burkina Faso.

Les quartiers Silmisin, Dajougsi, Boulbi dans la commune rurale de Komsilga et l’arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou ont connu des vrombissements de Bulldozer ce mardi 16 juillet 2024. À Silmisin, premier site qui a accueilli la délégation l’ONC-AC, des maisons construites au long des pylônes haute tension de la SONABEL ont fondu sous la poussière au passage de la machine.

Par contre à Boulbi c’est un espace longeant la voie de contournement morcelée et vendue à des particuliers par un opérateur immobilier qui a vu le passage destructeur du Bulldozer.

Le ministère de l’urbanisme, de l’habitat et des affaires foncières, à travers sa police de l’habitat qu’est l’ONC-AC, est à la manœuvre. Il entend multiplier ce genre d’opération pour la régularisation des opérations de construction au Burkina Faso.

Sur les différents sites visités ce jour, il se menait sur ces sites, comme cela est en vogue dans les communes du Grand Ouaga, une forme de développement d’aménagement illicite et anarchique le long des principales voies.

Pour, Koné Abdoulaye, chef d’antenne régionale de l’Office National de Contrôle des Aménagements et de constructions de la région du centre, il est temps de mettre de l’ordre. « Nous sommes dans la dynamique de veiller à ce que la réglementation en matière d’aménagement et de Constructions soit respectée.

Tous les sites qui sont aménagés illégalement et les constructions qui s’y trouvent, nous les détruisons tous. Tous ceux qui sont déjà sur les sites et y habitent, on leur a donné un délai d’un mois pour déguerpir avant de passer à l’action », a-t-il confié.

L’opération se passe sous la surveillance de la police et de la gendarmerie. Par endroit ce sont des propriétaires des maisons qui assistent impuissants au passage du Bulldozer sur les constructions, et tantôt des voix qui s’élèvent, mais l’opération se poursuit sans incident pour le moment.

Akim KY

Burkina 24

