Faso Blockchain and crypto week summit : Le comité d’organisation à la rencontre des partenaires stratégiques

Dans le cadre de la première édition du Faso Blockchain and crypto week summit prévue se tenir du 7 au 8 septembre 2024, le comité d’organisation a initié une série de rencontre.

Dans sa vision de mettre en place un cadre d’échange productif autour des technologies blockchain, web 3 et les crypto actifs dans leur ensemble, le comité d’organisation du Faso Blockchain and crypto week summit a été reçu en audience par la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC) le jeudi 22 août 2024 à Ouagadougou.

Hamidou Zonga, promoteur de cette manifestation, a fait savoir que l’équipe technique de la BCLCC a salué cette démarche et a donné son accord pour participer à la réussite de cet événement prévu se tenir les 7 et 8 septembre 2024 à Ouagadougou.

« La BCLCC a véritablement apprécié notre démarche. Parce que non seulement ça leur permettra en tant qu’institution en charge de réguler l’Internet au Burkina Faso, de profiter aussi des communications que nous allons faire. Et nous allons aussi profiter de l’occasion pour demander une participation spéciale avec un communicateur qui va venir s’entretenir avec les participants sur la cybercriminalité, les stratégies et les conseils avisés pour éviter les arnaques en ligne. Une demande qui a été acceptée et dans les jours à venir nous aurons la réponse de l’institution vis à vis de notre requête » a-t-il expliqué.

Ce vendredi 23 août 2024, c’était au tour du ministère de la transition digitale de recevoir le comité d’organisation. Reçu par le Secrétariat Permanent l’Innovation et de la Veille sur les Technologies Émergentes du Numérique (SPIVTEN), les organisateurs disent être satisfait de l’accueil et attend du ministère du soutien pour la réussite de cet évènement.

« Nous sommes venus les présenter le projet et notre vision stratégique. L’objectif principal est également de demander la participation du ministère pour la bonne tenue de cette conférence qui sera vraiment unique pour rassembler les experts de la Blockchain et des cryptos actifs. Nous avons aussi parlé vraiment des opportunités pour les populations.

En ce qui concerne le cadre de la réglementation au Burkina et dans la sous-région. Il faut savoir qu’il n’y a pas de texte qui encadre les cryptomonnaies dans leur ensemble. Parce que c’est un secteur qui est nouveau et c’est vrai qu’il y a beaucoup de choses qu’il faut étudier. On n’adopte pas une loi pour l’adopter, il faut comprendre les contours », a indiqué Hamidou Zonga à sa sortie d’audience.

Il a annoncé d’autres rencontres dans le cadre de l’organisation deFaso Blockchain and crypto week summit.

