L’Ambassadeur d’Algérie au Burkina Faso passe en revue les axes de la coopération avec le Ministre de la Sécurité

Le Ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA, a reçu en audience, le vendredi 23 août 2024, à Ouagadougou, l’Ambassadeur d’Algérie au Burkina Faso, Selma MANSOURI.

A sa sortie d’audience, Selma MANSOURI a indiqué qu’elle est venue faire le point des différents dossiers en cours au Ministre Mahamadou SANA et échanger avec lui sur le renforcement des relations entre l’Algérie et le Burkina Faso. « Ce fut l’occasion d’échanger avec Monsieur le Ministre sur des dossiers relevant de la coopération bilatérale et de discuter des voies et moyens pour dynamiser les relations entre nos deux pays », a soutenu Selma MANSOURI.

La diplomate algérienne a également souligné que cette rencontre a été pour elle, l’occasion de présenter ses félicitations à Monsieur le Ministre pour sa récente nomination à la tête du département de la Sécurité. Elle a, en outre, confié que cette rencontre a servi de cadre pour exprimer la solidarité du Gouvernement algérien au peuple burkinabè dans sa lutte contre l’hydre terroriste.

Source : DCRP/MSECU

