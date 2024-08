Faso Blockchain et Crypto Week Summit, c’est du 7 et 8 septembre 2024 à Ouagadougou

En prélude à la première édition du Faso Blockchain et Crypto Week Summit prévue pour les 7 et 8 septembre 2024, le comité d’organisation a animé un point de presse le jeudi 15 août 2024 à Ouagadougou.

« Technologie Blokchain, avenir des finances et opportinuités d’investissement », est le thème de cet acte 1 du Faso Blockchain et Crypto Week Summit à Ouagadougou. Il constituera un cadre d’échanges autour de la technologie Blockchain, du web3 et des crypto-actifs afin de vulgariser les nouvelles innovations numériques, sensibiliser et éduquer les populations sur la révolution technologique.

Selon le promoteur, Hamidou Zonga, les systèmes de changes évoluent avec les innovations que connaît le monde et ce rendez-vous des acteurs du domaine va permettre d’analyser les opportunités qu’offrent les crypto monnaies au profit des populations.

« Cet évènement international ambitionne de réunir à Ouagadougou plus de 1235 participants et une dizaine de conférenciers. Afin de traiter des sujets tels que l’impact de la Blockchain sur les équilibres économiques mondiaux, les opportunités d’emplois, la création de richesse, les investissements, la production de biens et services digitaux innovants », a-t-il expliqué.

Au programme de ces 48h d’échanges, ce sont des conférences, des panels, des rencontres B2B ET B2C et du réseautage qui seront servis aux participants.

« C’est la scène principale des intervenants de renom, des experts du Web3, des entreprises Blockchain et crypto-actifs, des investisseurs, des acteurs étatiques et du public présenteront les dernières avancées du secteur et leur sentiment sur le marché de la finance décentralisé » a poursuivi le promoteur.

Pour le promoteur, ce sommet reste un cadre qui permettra à chaque participant d’être en phase avec l’évolution et les réalités du monde ultramoderne et de se positionner dès maintenant pour saisir les énormes opportunités pour une vie meilleure. Et tout est presque fin prêt pour le bon déroulement de l’activité précise le comité d’organisation.

Amidou OUEDRAOGO & Faouzia SANOU (Stagiaires)

Pour Burkina24

