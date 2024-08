Championnat national de karaté 2024 : Daouda Kader Traoré, Allan Sanou et Christelle Maré brillent

publicite

La Fédération burkinabè de Karaté-Do a tenu son championnat national cadet, junior et sénior le 11 août 2024 à Ouagadougou. Daouda Kader Traoré a reconquis son titre de champion du Burkina Faso en kumité, tandis qu’Allan Sanou a encore montré sa suprématie en kata.

Dans la catégorie des +75 kg, Daouda Kader Traoré, sociétaire de l’AS SONABEL, était en lice contre Wilfried Kaboré de l’Épervier Club. Ce dernier avait précédemment occupé le trône en l’absence de Daouda Kader Traoré. L’enjeu est clair : qui allait devenir le nouveau maître du karaté burkinabè ?

Pendant près de deux minutes, les deux adversaires ont du mal à trouver des ouvertures pour marquer des points. Mais à moins d’une minute et 17 secondes de la fin du round, Wilfried Kaboré prend l’avantage en infligeant un mawashi geri (coup de pied à la tête) à son adversaire. Trois points. Ce dernier est sonné. Il prend du recul pour revenir dans le combat.

Une victoire en fin de combat

Le temps s’écoulait petit à petit, mais Daouda cherchait toujours. A son tour, il a réussi à trouver une ouverture à moins de 46 secondes et marqué un point grâce à un choko zuki (coup de poing à l’abdomen), puis il touche l’abdomen de son adversaire d’un coup de poing (yoko geri). Wilfried perd son équilibre et tombe. Daouda ensuite enchaîne avec un jodan tsuki (coup de poing à la tête).

Il prend ainsi l’avantage avec 4 points contre 3 pour son adversaire. Avec cet avantage, Daouda est désormais sur la défensive et attend une erreur de son adversaire pour prendre de l’avance. Il a réussi à marquer un autre point (5-3) et a repris son titre de champion dans la catégorie des +75 kg. Il ne pouvait contenir sa joie.

En kata, Allan Sanou a encore montré sa maîtrise de cette discipline avec une prestation qui a convaincu le jury dans la catégorie des 18 ans et plus, devant Sosthène de Zouza Zabré.

Allan Sanou et Christelle Maré, meilleurs athlètes

La Ligue du Centre est sortie vainqueur du championnat national avec 17 médailles d’or, 7 d’argent et 26 de bronze. Elle est suivie de la Ligue du Centre-Nord, qui compte 05 médailles d’or, deux d’argent et 7 de bronze. Le district de Manga est classé 3e avec une médaille d’or, trois d’argent et sept de bronze. Enfin, la Ligue du Centre-Est est quatrième avec une médaille d’or, une d’argent et six de bronze.

Le comité d’organisation a décerné des prix spéciaux. En kata féminin, Christèle Maré (Dakupa) a été désignée meilleure athlète. Le titre revient chez les garçons à Allan Sanou du Benkadi Club. En combat, Doriane Zidouemba de l’école Shotokan de la Paix a été désignée meilleure athlète.

Daouda Kader Traoré, avec son titre, remporte le titre chez les garçons. Le Meteba Club de Tenkodogo est la meilleure équipe chez les filles, tandis que Renaissance remporte le trophée chez les garçons.

