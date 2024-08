Élection 2024 à la FBF : Les quatre axes du programme du candidat Oumarou Sawadogo

publicite

Le colonel major à la retraite Oumarou Sawadogo a présenté son programme de campagne pour l’élection au poste de président de la fédération burkinabè de football (FBF). Ce programme se décline en quatre axes pour développer le football burkinabè.

Un football résilient, émergent, et excellent. C’est ainsi que s’intitule le programme du candidat à la présidence de la Fédération burkinabè de football (FBF) Oumarou Sawadogo, présenté ce jeudi 15 Août 2024 à Ouagadougou.

A travers cet objectif principal qui est de bâtir un football résilient et compétitif avec les acteurs unis autour des questions essentielles, le candidat Oumarou Sawadogo vise des objectifs secondaires. Le premier axe concerne l’amélioration de la gouvernance du football burkinabè.

A ce niveau, Oumarou Sawadogo compte renforcer les outils de la gouvernance à travers la relecture de certains textes de base de la FBF, des ligues et des districts afin de les rendre plus opérationnels et conformes aux normes. Les clubs seront dotés de kit de bonne gouvernance.

Un appui sera accordé aux « clubs entreprises » et aux « clubs associations » pour l’amélioration de leur gouvernance. Oumarou Sawadogo prévoir dynamiser les compétitions, les clubs et les métiers du football.

Des promesses réalistes

Dans le deuxième axe, le candidat Sawadogo souhaite renforcer les capacités des acteurs et promouvoir le football. Des projets sont prévus dans ce sens mais n’ont pas été révélés. Dans l’axe 3 de son projet, Oumarou Sawago a pour objectif de renforcer et entretenir les infrastructures et les équipements. Enfin, il s’inscrit dans une logique de mobilisation des ressources financières. Pour cela, il est prévue la mise en œuvre d’une coopérative sportive.

« Le premier challenge, c’est la reprise du championnat. Il faudrait qu’on ait un championnat qui ira à son terme sans accroc », a précisé le candidat Oumarou Sawadogo. Il affirme cela en référence à la suspension du championnat national la saison écoulée. « Il y a des choses qui ne dépendant pas de nous. Par exemple, si on vous fait des promesses qu’on va ouvrir le Stade du 4 août, ce n’est pas la fédération qui s’en occupe du Stade mais nous allons travailler à ce que ce soit fait », a ajouté Oumarou Sawadogo.

Expliquer pourquoi le consensus

Oumarou Sawadogo est le seul candidat en raison de l’invalidation des dossiers de ses challengers Ali Guissou et Jonathan Pitroipa. Malgré tout, Sawadogo compte rencontrer les acteurs du football burkinabè. « Même s’il y a eu un consensus, il y a des problèmes. Ce n’est pas tout le monde qui est venu au consensus. Il faut expliquer pourquoi il y a eu un consensus. Ceux qui ne sont pas venus au consensus, je respecte leur choix », souligne Oumarou Sawadogo.

Cependant, il reste confiant : « Tôt ou tard, ils reviendront. Je ne ferai rien pour les écarter, pour les mettre de côté. S’ils ont des idées, ces idées sont les bienvenus. Si vous venez pour qu’on travaille, on va s’entendre. Mais si vous venez torpiller ce qu’on doit faire, on ne va pas s’entendre ».

Oumarou Sawadogo avoue que l’organisation des championnats des petites catégories lui tient à cœur. « Nous allons l’organiser », soutient-il. Il prévoit un programme pour un championnat régulier.

